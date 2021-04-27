28 апреля в 19:00 в эфир телеканала СТБ выйдет провокационная премьера собственной разработки канала — спецвыпуск проекта «Мой секрет» с Машей Ефросининой.

«Мой секрет» — проект, в котором звезды впервые признаются в самых сокровенных тайнах, которые они скрывали всю жизнь: первая любовь, тайные родственники, истинные причины расставаний с партнерами, алкогольная зависимость, цена славы и многое другое.

И первой на откровенный разговор с Машей Ефросининой согласилась певица Ирина Билык. Эксклюзивно в беседе с ведущей она призналась, что до сих пор жалеет о разводе с одним из своих бывших мужей.

«Я жалею, что не понимала его жизни. А когда поняла, было уже поздно. Теперь я знаю: если ты нашел своего человека, то вам обязательно надо быть вместе…», — поделилась с Машей Ефросининой своими переживаниями певица.

Больше по теме: Ирина Билык раскроет секрет: с кем из мужей у нее не было секса

Также Ирина рассказала, что недавно встречалась со своим бывшим возлюбленным на кофе, и эта встреча вдохновила ее на новую песню. Строки из нее певица эксклюзивно споет в студии «Мой секрет».

Кому же из своих бывших мужей Ирина посвятила песню? И какую главную тайну своей жизни, которую до этого дня тщательно скрывала от посторонних глаз, она раскроет?

Не пропустите — в среду 28 апреля в 19:00 на телеканале СТБ в спецвыпуске провокационного проекта «Мой секрет».

Video: Ирина Билык хочет вернуть прошлые отношения с одним из мужей? В новом провокационном проекте Мой секрет Ирина Билык расскажет, с кем из бывших мужчин она хочет вернуть отношения

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.