Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Ирина Билык хочет вернуть прошлые отношения с одним из мужей?

27.04.2021

28 апреля в 19:00 в эфир телеканала СТБ выйдет провокационная премьера собственной разработки канала — спецвыпуск проекта «Мой секрет» с Машей Ефросининой.

мой секрет

«Мой секрет» — проект, в котором звезды впервые признаются в самых сокровенных тайнах, которые они скрывали всю жизнь: первая любовь, тайные родственники, истинные причины расставаний с партнерами, алкогольная зависимость, цена славы и многое другое. 

И первой на откровенный разговор с Машей Ефросининой согласилась певица Ирина Билык. Эксклюзивно в беседе с ведущей она призналась, что до сих пор жалеет о разводе с одним из своих бывших мужей.

 «Я жалею, что не понимала его жизни. А когда поняла, было уже поздно. Теперь я знаю: если ты нашел своего человека, то вам обязательно надо быть вместе…», — поделилась с Машей Ефросининой своими переживаниями певица.

 Больше по теме: Ирина Билык раскроет секрет: с кем из мужей у нее не было секса

Также Ирина рассказала, что недавно встречалась со своим бывшим возлюбленным на кофе, и эта встреча вдохновила ее на новую песню. Строки из нее певица эксклюзивно споет в студии «Мой секрет».

 Кому же из своих бывших мужей Ирина посвятила песню? И какую главную тайну своей жизни, которую до этого дня тщательно скрывала от посторонних глаз, она раскроет?

 Не пропустите — в среду 28 апреля в 19:00 на телеканале СТБ в спецвыпуске провокационного проекта «Мой секрет».

Video: Ирина Билык хочет вернуть прошлые отношения с одним из мужей?

В новом провокационном проекте Мой секрет Ирина Билык расскажет, с кем из бывших мужчин она хочет вернуть отношения

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить