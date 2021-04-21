28 апреля в 19:00 в эфир СТБ выйдет провокационная премьера собственной разработки канала — спецвыпуск проекта «Мой секрет» с Машей Ефросининой. Первой гостьей программы станет примадонна украинской эстрады — неповторимая Ирина Билык. В студии проекта певица расскажет, с кем из мужей у нее не было секса. Подробнее читайте в материале.

«Мой секрет» — это провокационное шоу собственной разработки телеканала СТБ. Каждый выпуск проекта посвящен одной звезде. Острые и неожиданные вопросы ведущей Маши Ефросининой заставят селебрити впервые признаться в тайнах, которые они тщательно скрывали всю свою жизнь.

И первой отвечать на вопросы провокационного проекта будет примадонна украинской эстрады — Ирина Билык. В откровенном разговоре с Машей Ефросининой певица признается, с кем из мужей у нее не было секса.

«Я не могла понять, почему он ко мне не подходит? Что это такое? Мы уже и целовались, и обнимались. Я так его хотела, что устроила целый скандал! Я хотела показать ему свое «фе»», — призналась Ирина Билык.

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Кто же из мужей Ирины Билык это был? Узнайте все подробности в спецвыпуске провокационного шоу «Мой секрет» с Машей Ефросининой, премьера которого состоится уже 28 апреля в 19:00 на телеканале СТБ!

Video: Ирина Билык раскроет секрет: с кем из мужей у нее не было секса 28 апреля в 19:00 в эфир СТБ выйдет спецвыпуск проекта «Мой секрет» с Машей Ефросининой. Первой гостьей станет Ирина Билык, которая расскажет, с кем из мужей у нее не было секса

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