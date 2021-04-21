28 квітня о 19:00 в ефір СТБ вийде провокаційна прем’єра власної розробки каналу — спецвипуск проєкту «Мій секрет» із Машею Єфросініною. Першою гостею програми стане примадонна української естради — неповторна Ірина Білик. У студії проєкту співачка розповість, з ким із чоловіків у неї не було сексу. Детальніше читайте в матеріалі.

«Мій секрет» — це провокаційне шоу власної розробки телеканалу СТБ. Кожен випуск проєкту присвячений одній зірці. Гострі і несподівані запитання ведучої Маші Єфросініної змусять селебріті вперше зізнатися в таємницях, які вони ретельно приховували все своє життя.

І першою відповідати на запитання провокаційного проєкту буде примадонна української естради — Ірина Білик. У відвертій розмові з Машею Єфросініною співачка зізнається, з ким із чоловіків у неї не було сексу.

«Я не могла зрозуміти, чому він до мене не підходить? Що це таке? Ми вже і цілувалися, і обіймалися. Я так його хотіла, що влаштувала цілий скандал! Я хотіла показати йому своє «фе»», — зізналася Ірина Білик.

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Хто ж із чоловіків Ірини Білик це був? Дізнайтеся всі подробиці у спецвипуску провокаційного шоу «Мій секрет» з Машею Єфросініною, прем’єра якого відбудеться вже 28 квітня о 19:00 на телеканалі СТБ!

Video: Ірина Білик розкриє секрет: з ким із чоловіків у неї не було сексу 28 квітня в 19:00 в ефір СТБ вийде спецвипуск проєкту «Мій секрет» з Машею Єфросиніною. Першою гостею стане Ірина Білик, яка розповість, з ким із чоловіків у неї не було сексу

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