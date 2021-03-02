У березні телеканал СТБ готує вихід в ефір 11 сезону романтичного реаліті «Холостяк», нового гумористичного шоу «Dizel Night», прем’єрних епізодів серіалу «Слід», 3 сезону психологічного реаліті «Супермама», фільму Оксани Байрак «Провина кохання» і 10 сезону комедійного реаліті «Хата на тата». Подробиці в матеріалі.

«Холостяк»-11

5 березня о 19:00 в ефірі СТБ вийде найочікуваніша романтична прем’єра весни – «Холостяк». Шукати кохання буде 31-річний бізнесмен з Харкова, засновник логістичної компанії Михайло Заливако. Це буде один із тих Холостяків, який порушує правила проєкту і вносить у них свої корективи за покликом серця! Михайло займається спортом, любить екстрим, гори, яскравий стильний одяг і котів. Він звик іти тільки вперед і ніколи не опускає рук перед труднощами. У нього є все, крім найголовнішого – справжнього кохання. «Я готовий посперечатися з ким завгодно, що саме тут я зустріну ту дівчину, яка стане для мене рідною людиною і з якою я зможу пов’язати своє подальше життя», – упевнений Холостяк.

Ведучий – Григорій Решетник.

Більше на тему: Колишня дружина екскерівника ОП Андрія Богдана прийшла на проєкт «Холостяк»-11 (ФОТО)

«Dizel Night»

6 березня о 22:22 в ефірі СТБ відбудеться прем’єра вечірнього шоу «Dizel Night», аналогів якому в Україні немає. Це буде суботнє праймове шоу з хорошим гумором, піснями, пародіями, номерами і зірковими гостями. Ведучими «Dizel Night» стали улюблені зірки ‒ Григорій Решетник, Дмитро Танкович та Єгор Крутоголов. Кожен випуск «Dizel Night» складатиметься з кількох яскравих рубрик: інтерактиви з селебріті, скетчі, зіркові батли, музичний крокодил, пародії на відомі проєкти українських телеканалів, а також ілюзії і магія, які стануть красивим елементом великого шоу.

Більше на тему: Григорій Решетник та Яна Глущенко стали парою на сцені «Dizel Night»

«Слід»

8 березня о 15:40 вийдуть прем’єрні епізоди багатосерійного детективного проєкту «Слід». До співробітників ОСА (Особлива Слідча Агенція) приєднаються слідчі Анатолій Дмитренко та Олег Вільнер, а також нейробіолог і експерт-криміналіст Андрій Броменко. У нових серіях команда Ольги Косач продовжить розплутувати найскладніші й резонансні злочини за допомогою найвищої майстерності та суперсучасного обладнання. У лабораторії ОСА Стасик та Альбіна вразять унікальними експериментами навіть своїх досвідчених колег. А старший слідчий Гайворон потайки від команди вирішить провести власне розслідування зникнення сестри друга і потрапить до рук шахрайської мережі.

Зйомки серіалу проходять у спеціально побудованому офісі ОСА (павільйон з абсолютно унікальними для України декораціями і справжнім високотехнологічним лабораторним обладнанням) і на «натурі». Наприклад, одну із серій знімали в діючій колонії суворого режиму в місті Буча, де команда за сценарієм влаштувала пожежу.

У ролях: Тетяна Кравченко, Антоніна Хижняк, Борис Георгієвський, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар, Ілля Пономаренко, Олег Венгер.

Виробництво – «SPACE Production».

Більше на тему: В ополонку в –20: Олена Вознесенська розповіла про зйомки детективного серіалу «Слід»

«Супермама»

8 березня о 18:00 в ефірі СТБ відбудеться прем’єра третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Як завжди експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов оцінюватиме методи виховання учасниць із кардинально протилежними поглядами на материнство. Проєкт виходитиме з понеділка по четвер. В одному з прем’єрних випусків глядачі побачать маму юного блогера, який володіє «Золотою кнопкою» YouTube, знамениту маму п’ятірні і молоду бабусю.

Більше на тему: Мама п’ятірні з Одеси, дослідниця сексу і мама, що народжувала у прямому ефірі: чим здивує третій сезон проєкту «Супермама»

Серіали

«Провина кохання»

8 березня о 20:15 на телеканалі СТБ вийде стрічка «Провина кохання» – перший фільм унікального кіноциклу «Знаки кохання» від легендарної режисерки й королеви мелодрам Оксани Байрак. Кіноцикл складатиметься із самостійних 4-серійних фільмів про кохання. Головна героїня кожного фільму народилася під певним знаком Зодіаку і обирає свій шлях до кохання. Як кохає Діва? Як страждає Лев? Як мститься Скорпіон та зваблює Водолей? З ким кожен знак Зодіаку зможе знайти своє щастя?

«Провина кохання». Вони були розлучені п’ятнадцять років. Колись Ольга не пробачила Ігорю зради, і хоч скільки він її просив – вона була непохитна. Ні, вона не перестала його кохати. Але й жити з ним уже не могла. Вони розлучилися, і Ігор поїхав жити за кордон. З того часу Ольга з чоловіком не бачилася. Ігор спілкувався з їхньою дочкою – Веронікою. І теж не відразу, оскільки донька стала на бік матері. Але з часом усе ж відновила з ним стосунки. І тому, коли дівчина зібралася заміж, вона запросила батька для знайомства з батьками Маріка – свого нареченого. Для Ольги ця звістка стала справжньою катастрофою. За ці роки вона так і не вийшла заміж, і тепер 45-річна жінка із жахом уявляла, як зустрінеться з колишнім, але все ще не забутим чоловіком і його молодою вродливою дружиною.

«Любов на реабілітації»

10 березня о 20:15 на телеканалі СТБ вийде «Любов на реабілітації» – 4-серійна стрічка виробництва «СтарМедіа».

Найкраща реабілітологиня країни Катерина кожного пацієнта вдало ставить на ноги, хоча сама ходить із паличкою. Двадцять років тому її збив на водному скутері молодий мажор. Катерина одужала, але внаслідок травми страждає від болю. Вона «одружена з роботою» і не має віри в те, що хтось закохається в кульгаву. Та одного разу Катя зустрічає серед пацієнтів того, хто став причиною її травми…

«Авантюра на двох»

15 березня о 20:15 на телеканалі СТБ вийде 8-серійна мелодрама «Авантюра на двох».

Марина працює фінансисткою і вважає, що їй судилося стати черницею, тому «всілякими дурницями», в тому числі відносинами з чоловіками, не цікавиться, особливо після того, як два роки тому зірвалося її весілля. А Саша професійно грає в карти і легко заводить інтрижки із заможними жінками, бере в борг у всіх підряд і потім зникає. Марина і Саша навіть не здогадувалися про існування одне одного до фатального моменту: вона молилася, а він тікав від чергового розлюченого чоловіка заможної пані.

«Вірина любов»

22 березня о 20:15 на телеканалі СТБ вийде 8-серійна мелодрама від «Starlight Production» «Вірина любов».

35-річна яскрава, красива, сучасна вчителька Віра Андреєва 17 років шукає свого сина, якого віддала, опинившись перед складним вибором. У юності у Віри було для щастя все: перше кохання з однокурсником Михайлом, неочікувана, але щаслива вагітність. Усе змінилося, коли їй 17-річній повідомили діагноз її мами, за життя якої потрібно було боротися великими грошима. Далі, як у тумані: обман із продажем маминої квартири, безвихідь, стрімкі пологи, недоношена дитина. У маренні в реанімації Віра жертвує собою – своїм материнством.

«Хата на тата»-10

20 березня о 17:00 стартують прем’єрні випуски комедійного реаліті «Хата на тата», яке вже 10 років перевиховує ледачих і безвідповідальних татусів. У новому сезоні, вперше за всю історію існування проєкту, два тата разом залишаться на господарстві, а дві мами поїдуть відпочивати. Ця унікальна сім’я з села Утконосівка Одеської області. Олександр і Максим так допекли своїм жінкам, що їхня мати і теща Світлана Михайлівна викликала «Хату на тата». Її дочка Алла і невістка Люба поїдуть на незабутній відпочинок. А чоловіки цілий тиждень будуть не тільки дбати про велике господарство, працювати в теплицях і доїти кіз, а й займатися дітьми, яких у родині ― вісім!

Більше на тему: Прем’єра Хата на тата 10 сезон – дивіться з 20 березня на СТБ

Читайте нас також у Viber і Telegram