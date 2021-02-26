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Колишня дружина екскерівника ОП Андрія Богдана прийшла на проєкт «Холостяк»-11 (ФОТО)

26.02.2021

Колишня дружина екскерівника Офісу Президента Андрія Богдана стала учасницею романтичного проєкту «Холостяк». В 11 сезоні Анна спробує завоювати серце головного героя Михайла Заливака. Не пропустіть прем’єру вже 5 березня о 19:00 на телеканалі СТБ!

Найпривабливіша прем’єра вже на порозі. Глядачам не терпиться дізнатися, хто ж стане учасницями реаліті. Відхиляємо завісу. Дівчина, яка змогла раніше підкорити серце ексголови Офісу Президента, прийшла на проєкт «Холостяк», щоб закохатися і створити міцні стосунки.

«Моїм колишнім чоловіком був Андрій Богдан. Він зробив мені пропозицію через три місяці нашого спілкування. Звичайно ж, я сказала “так”», — зізнається Анна.

Video: Колишня дружина екскерівника ОП Андрія Богдана прийшла на проєкт «Холостяк»-11 (ФОТО)

Колишня дружина екс-керівника ОП Андрія Богдана прийшла на проект Холостяк 11 сезон. Дивіться фото Анни Богдан - в матеріалі СТБ. Не пропустіть Холостяк 2021

Як довго тривали стосунки пари — невідомо. Про другий шлюб Богдана мало інформації. Подивимося, що ж розповість сама Анна на проєкті і чи зможе завоювати серце головного героя.

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