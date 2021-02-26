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Бывшая супруга экс-руководителя ОП Андрея Богдана пришла на проект «Холостяк»-11 (ФОТО)

26.02.2021

Бывшая супруга экс-руководителя Офиса Президента Андрея Богдана стала участницей грядущего романтического проекта «Холостяк». В 11 сезоне Анна постарается завоевать сердце главного героя Михаила Заливако. Не пропустите премьеру уже 5 марта в 19:00 на телеканале СТБ! 

Самая привлекательная премьера уже на носу. Зрителям не терпится узнать, кто же станет участницами реалити. Приоткрываем занавес. Девушка, которая смогла ранее покорить сердце экс-главы Офиса Президента, пришла на проект «Холостяк», чтобы влюбиться и создать крепкие отношения. 

«Моим бывшим мужем был Андрей Богдан. Он сделал мне предложение спустя три месяца нашего общения. Конечно же, я сказала «да»», – признается Анна.

Video: Бывшая супруга экс-руководителя ОП Андрея Богдана пришла на проект «Холостяк»-11 (ФОТО)

Бывшая супруга экс-руководителя ОП Андрея Богдана пришла на проект Холостяк 11 сезон. Смотрите фото Анны Богдан - в материале СТБ. Не пропустите Холостяк 2021

О втором браке Богдана мало информации. Посмотрим, что же расскажет сама Анна на проекте и сможет ли завоевать сердце главного героя. 

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