В марте телеканал СТБ готовит выход в эфир 11 сезона романтического реалити «Холостяк», нового юмористического шоу «Dizel Night», премьерных эпизодов сериала «Слід», 3 сезона психологического реалити «Супермама», фильма Оксаны Байрак «Виновата любовь» и 10 сезона комедийного реалити «Хата на тата». Подробности в материале.

«Холостяк»-11

5 марта в 19:00 в эфире СТБ выйдет самая ожидаемая романтическая премьера весны – «Холостяк». Искать любовь будет 31-летний бизнесмен из Харькова, учредитель логистической компании Михаил Заливако. Это будет один из тех Холостяков, который нарушает правила проекта и вносит в них свои коррективы по зову сердца! Михаил занимается спортом, любит экстрим, горы, яркую стильную одежду и котов. Он привык идти только вперед и никогда не опускает рук перед трудностями. У него есть все, кроме самого главного – настоящей любви. «Я готов поспорить с кем угодно, что именно здесь я встречу ту девушку, которая станет для меня родным человеком и с которой я смогу связать свою дальнейшую жизнь», – уверен Холостяк.

Ведущий – Григорий Решетник.

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«Dizel Night»

6 марта в 22:22 в эфире СТБ состоится премьера вечернего шоу «Dizel Night», аналогов которому в Украине нет. Это будет субботнее праймовое шоу с хорошим юмором, песнями, пародиями, номерами и звездными гостями. Ведущими «Dizel Night» стали любимые зрителями звезды — Григорий Решетник, Дмитрий Танкович и Егор Крутоголов. Каждый выпуск «Dizel Night» будет состоять из нескольких ярких рубрик: интерактивы с селебрити, скетчи, звездные батлы, музыкальный крокодил, пародии на известные проекты украинских телеканалов, а также иллюзии и магию, которые станут красивым элементом большого шоу.

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«Слід»

8 марта в 15:40 выйдут премьерные эпизоды многосерийного детективного проекта «Слід». К сотрудникам ОСА (Особое Следственное Агентство) присоединятся следователи Анатолий Дмитренко и Олег Вильнер, а также нейробиолог и эксперт-криминалист Андрей Броменко. В новых сериях команда Ольги Косач продолжит распутывать самые сложные и резонансные преступления с помощью высочайшего мастерства и суперсовременного оборудования. В лаборатории ОСА Стасик и Альбина поразят уникальными экспериментами даже своих опытных коллег. А старший следователь Гайворон тайком от команды решит провести собственное расследование исчезновения сестры друга и попадет в руки мошеннической сети.

Съемки сериала проходят в специально построенном офисе ОСА (павильон с абсолютно уникальными для Украины декорациями и реальным высокотехнологичным лабораторным оборудованием) и на «натуре». Например, одну из серий снимали в действующей колонии строгого режима в городе Буча, где команда по сценарию устроила пожар.

В главных ролях: Татьяна Кравченко, Антонина Хижняк, Борис Георгиевский, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар, Илья Пономаренко, Олег Венгер.

Производство – «SPACE Production».

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«Супермама»

8 марта в 18:00 в эфире СТБ состоится премьера третьего сезона психологического реалити «Супермама». Как всегда эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев будет оценивать методы воспитания участниц с кардинально противоположными взглядами на материнство. Проект будет выходить с понедельника по четверг. В одном из премьерных выпусков зрители увидят маму юного блогера, который обладает «Золотой кнопкой» YouTube, знаменитую маму пятерни и молодую бабушку.

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Сериалы

«Виновата любовь»

8 марта в 20:15 на телеканале СТБ выйдет картина «Виновата любовь» — первый фильм уникального киноцикла «Знаки любви» от легендарного режиссера и королевы мелодрам Оксаны Байрак. Киноцикл будет состоять из самостоятельных 4-серийных фильмов о любви. Главная героиня каждого фильма родилась под определенным знаком Зодиака и выбирает свой путь к любви. Как любит Дева? Как страдает Лев? Как мстит Скорпион и обольщает Водолей? С кем каждый знак Зодиака сможет найти свое счастье?

Они были в разводе пятнадцать лет. Когда-то Ольга не простила Игорю мимолетное увлечение, и сколько он ее ни упрашивал – она была непреклонна. Нет, она не перестала его любить. Но и жить с ним после измены уже не могла. Они развелись, и Игорь уехал жить за границу. С тех пор Ольга с мужем не виделась. Игорь общался с их дочерью – Вероникой. И тоже не сразу, поскольку дочь приняла сторону матери. Но со временем все же восстановила с ним отношения. И поэтому, когда девушка собралась замуж, она пригласила отца для знакомства с родителями Марика – своего жениха. Для Ольги это известие стало настоящей катастрофой. За эти годы она так и не вышла замуж, и теперь 45-летняя женщина с ужасом представляла, как встретится с бывшим, но все еще не забытым мужем и его молодой красивой женой.

«Любовь на реабилитации»

10 марта в 20:15 на телеканале СТБ выйдет «Любовь на реабилитации» – 4-серийная лента производства «СтарМедиа».

Лучший реабилитолог страны Екатерина каждого пациента удачно ставит на ноги, хотя сама ходит с палочкой. Двадцать лет назад ее сбил на водном скутере молодой мажор. Екатерина выздоровела, но вследствие травмы страдает от боли. Она «замужем за работой» и не верит в то, что кто-то влюбится в хромую. Но однажды Катя встречает среди пациентов того, кто стал причиной ее травмы…

«Авантюра на двоих»

15 марта в 20:15 на телеканале СТБ выйдет 8-серийная мелодрама «Авантюра на двоих».

Марина работает финансистом и считает, что ей суждено стань монашкой, поэтому «всякими глупостями», в том числе отношениями с мужчинами, не интересуется, особенно после того, как два года назад сорвалась её свадьба. А Саша профессионально играет в карты и легко заводит интрижки с состоятельными дамами, берет в долг у всех подряд и потом исчезает. Марина и Саша понятия не имели о существовании друг друга до одного рокового момента: она молилась, а он убегал от очередного разъяренного мужа состоятельной дамы.

«Любовь Веры»

22 марта в 20:15 на телеканале СТБ выйдет 8-серийная мелодрама от «Starlight Production» – «Любовь Веры».

35-летняя яркая, красивая, современная учительница Вера Андреева 17 лет ищет своего сына, которого отдала, оказавшись перед сложнейшим выбором. В юности у Веры было для счастья все: первая любовь с однокурсником Мишей, нежданная, но счастливая беременность. Все рухнуло, когда ей 17-летней сообщили диагноз ее мамы, за жизнь которой нужно было бороться большими деньгами. Далее, как в тумане: обман с продажей маминой квартиры, безысходность, стремительные роды, недоношенный ребенок. В бреду в реанимации Вера жертвует собой – своим материнством.

«Хата на тата»-10

20 марта в 17:00 стартуют премьерные выпуски комедийного реалити «Хата на тата», которое уже 10 лет перевоспитывает ленивых и безответственных пап. В новом сезоне, впервые за всю историю существования проекта, два папы вместе останутся на хозяйстве, а две мамы поедут отдыхать. Эта уникальная семья из села Утконосовка Одесской области. Александр и Максим настолько досадили своим женщинам, что их мама и теща Светлана Михайловна вызвала «Хату на тата». Ее дочь Алла и невестка Люба уедут на незабываемый отдых. А мужчины целую неделю будут не только следить за большим хозяйством, работать в теплицах и доить коз, но и заниматься детьми, которых в семье — восемь!

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