В прорубь в –20: Елена Вознесенская рассказала о съемках детективного сериала «Слід»

Совсем скоро в эфир телеканала СТБ выйдут премьерные серии детективного сериала «Слід», где сотрудники Особого Следственного Агентства с помощью сверхновых технологий продолжат раскрывать самые резонансные преступления. Исполнительница одной из главных ролей сериала — патологоанатома Марии Небесной — Елена Вознесенская рассказала о съемках сериала, а также о том, зачем перед рабочей сменой ныряла в прорубь! Подробнее читайте в материале.

Елена, расскажите, как проходят съемки новых серий?

Съемки премьерных серий начались для нас сменой места работы ― поменялся павильон. Мы немного переживали, как быстро сможем привыкнуть к новой локации. Но получилось так, что декорации идентичные и по ощущениям все так же, как и было. Добавились несколько новых площадок, пришли новые актеры. Поменялись режиссеры. Играть стало безумно интересно и весело. Так что рабочие смены на площадке пролетают, как один час.

Были ли какие-то трудности во время съемок? Возможно, курьёзы?

Курьезы во время съемок случаются постоянно. Недавно гримеры не смогли вовремя приехать на площадку, а у меня первая сцена. Ребятам повезло, не многие знают, что грим на съемках я всегда делаю себе сама. У меня с собой всегда своя косметика, свои кисти, поэтому личико свое я сделала быстро. С прической пришлось немного поиграться. Знаете, что мне помогает на площадке убрать мелкие торчащие волоски? Лак, думаете? Нет, слюна! Быстро, бесплатно, а главное — эффективно. Правда, ненадолго (смеется. — Прим. ред.).

Еще был интересный случай. 19 января на Крещение я всегда купаюсь в проруби. А мне, как назло, поставили съемку в этот день, еще и на 8 утра. Вы думаете, этот год я пропустила? Ничего подобного! В 7 утра мы вместе с линейным продюсером сериала «Слід» стояли уже мокрые на обледеневшем берегу Днепра, в плавках и купальнике, дрожали от холода, матерились благим матом (на улице тогда было –20 °С, на минуточку), но при этом смеялись как дети и чувствовали невероятный прилив сил, энергии и бодрости. А главное — внутренний восторг и неимоверное счастье! И вот в таком состоянии мы приехали на съемочную площадку. Я тогда зашла в павильон в одном банном халате. А смысл было одеваться, если все равно нужно идти на перекостюм? (Смеется. — Прим. ред.).

Произошла ли трансформация вашей героини?

Ну, а что происходит с моей героиней, какие изменения и трансформации — вы увидите сами! Смотрите новые серии детективного сериала «Слід» уже совсем скоро на телеканале СТБ!

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