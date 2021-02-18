В ополонку в –20: Олена Вознесенська розповіла про зйомки детективного серіалу «Слід»

Зовсім скоро в ефір телеканалу СТБ вийдуть прем’єрні серії детективного серіалу «Слід», де співробітники Особливої ​​Слідчої Агенції за допомогою наднових технологій продовжать розкривати найрезонансніші злочини. Виконавиця однієї з головних ролей серіалу — патологоанатома Марії Небесної — Олена Вознесенська розповіла про зйомки серіалу, а також про те, навіщо перед робочою зміною пірнала в ополонку! Детальніше читайте в матеріалі.

Олено, розкажіть, як проходять зйомки нових серій?

Зйомки прем’єрних серій почалися для нас зміною місця роботи — змінився павільйон. Ми трохи нервували, як швидко зможемо звикнути до нової локації. Але вийшло так, що декорації ідентичні і за відчуттями все так само, як і було. Додалися кілька нових майданчиків, прийшли нові актори. Змінилися режисери. Грати стало дуже цікаво і весело. Тож робочі зміни на майданчику пролітають, як одна година.

Чи були якісь труднощі під час зйомок? Можливо, курйози?

Курйози під час зйомок трапляються постійно. Нещодавно гримери не змогли вчасно приїхати на майданчик, а в мене перша сцена. Проте мало хто знає, що грим на зйомках я завжди роблю собі сама. У мене з собою завжди своя косметика, свої пензлі, тому личко своє я зробила швидко. Із зачіскою довелося трохи погратися. Знаєте, що мені допомагає на майданчику прибрати дрібні волоски, які стирчать? Лак, думаєте? Ні, слина! Швидко, безкоштовно, а головне — ефективно. Правда, ненадовго (сміється. — Прим. ред.).

Ще був цікавий випадок. 19 січня на Водохрещу я завжди пірнаю в ополонку. А мені, як на зло, поставили зйомку в цей день, та ще й на 8 ранку. Ви думаєте, цього року я пропустила? Аж ні! О 7 ранку ми разом з лінійним продюсером серіалу «Слід» стояли вже мокрі на обледенілому березі Дніпра, у плавках і купальнику, тремтіли від холоду, матюкалися благим матом (на вулиці тоді було –20 °С, на хвилиночку), але при цьому сміялися як діти і відчували неймовірний приплив сил, енергії та бадьорості. А головне — внутрішній захват і неймовірне щастя! І ось у такому стані ми приїхали на знімальний майданчик. Я тоді зайшла в павільйон в одному банному халаті. А сенс було одягатися, якщо все одно треба йти на перекостюм? (сміється. — Прим. ред.).

Чи відбулася трансформація вашої героїні?

Ну, а що відбувається з моєю героїнею, які зміни і трансформації ― ви побачите самі! Дивіться нові серії детективного серіалу «Слід» уже зовсім скоро на телеканалі СТБ!

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