Не пропустите возвращение грандиозного реалити-шоу – смотрите онлайн Хата на тата 10 сезон с 20.03.2021 на СТБ! Этой весной отчаянные отцы будут удивлять не только равнодушием к домашним делам, а и своей отзывчивостью. Котики, собачки, ослики – милейшие создания для героев шоу. Вот только эта «мимимишность» растворится в воздухе, когда отцы останутся один на один с графиками домашних любимцев и членов семьи. Смотрите шоу Хата на тата 10 сезон с 12 марта на СТБ! Станьте свидетелем того, как отцы будут справляться со страшным монстром – домашними делами.

Video: Премьера Хата на тата 10 сезон – смотрите с 20 марта на СТБ

Хата на тата 10 сезон — что будет в новом сезоне? Анонс нового 10 сезона программы Хата на тата