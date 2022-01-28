29 января в 16:40 на телеканале СТБ состоится премьера 12 выпуска 10 сезона проекта «Хата на тата». Героем выпуска станет Дмитрий Бахтар.

Героем сегодняшнего выпуска станет Дмитрий Бахтар. В 8-м классе Дима встретил свою первую и единственную любовь ― Ирину ― и мечтал, чтобы именно она стала его женой. Но Ира и не подозревала, что Дима, который ее добивался много лет и которого она ждала из армии, так и останется восьмиклассником. Будучи отцом 14-летнего сына Володи и 7-летней дочери Киры, он сам нуждается в таком же воспитании, как и дети: разбрасывает по всему дому носки, без предупреждения убегает к друзьям, а жену называет учительницей. Вместо того чтобы помочь с огромным хозяйством, Димка, как в школе, ищет отмазки и придуривается. Однако в «Хата на тата» придется сдавать экзамены на отцовство, учить уроки и выполнять домашние задания.

Какой урок физкультуры устроят папе восемь телят? Какие оценки за обед ему поставят дети? Что на родительском собрании Дима услышит от самых родных? И получит ли наконец-то диплом настоящего хозяина?

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