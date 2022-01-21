22 января в 16:40 на телеканале СТБ состоится премьера 11 выпуска 10 сезона проекта «Хата на тата». Зрителей ждет продолжение истории Владимира Романченко из Мариуполя.

Героем сегодняшнего выпуска станет Владимир Романченко из Мариуполя. Работает папа водителем маршрутки и убежден, что такого маршрутчика, как он, нет больше нигде в мире. Вова первым узнает все новости, все сплетни, знает всех, и все знают его. «Моя маршрутка самая “сумасшедшая”, здесь, как в аквариуме, своя отдельная жизнь, я каждого выслушаю, каждого поддержу, здесь столько всего можно узнать!» ― говорит он. Однако в его маршрутке нет места для жены Наталии и 5 детей. Ведь Вовка уверен, что главное в жизни ― это настроение и любовь пассажиров. Что будет, когда на папу останется пять детей, теща и дом? Сможет ли он собрать в сад 5-летнего Назара? Что ему устроит 7-летний дебошир Ваня? Какой талант покажет 8-летняя Соня? С кем познакомит папу 14-летняя дочь Даша? Какую тайну расскажет 22-летний сын Влад? И угодит ли наконец теще многодетный зять?

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