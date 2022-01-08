8 января в 18:50 на телеканале СТБ состоится премьера 9 выпуска 10 сезона проекта «Хата на тата». Героем выпуска станет Николай Исаенко – звезда эстрады 2000-х, который на короткой ноге с Петром Черным, Иво Бобулом и даже Павлом Зибровым.

Героем выпуска станет Николай Исаенко – звезда эстрады 2000-х, который на короткой ноге с Петром Черным, Иво Бобулом и даже Павлом Зибровым. Но самая большая его гордость – участие в танцевальном проекте с Натальей Могилевской, правда, в массовке. Чтобы вернуть былую славу, Коля пишет хит в испано-румынско-романском стиле «Украду коня у соседа», которым собирается «порвать Украину»! А пока Николай с коллективом фраерится на корпоративах, Рада тащит на себе семейный бизнес в кафе, а дома маме регулярные концерты устраивают Соня – «золотая ручка» и Милана, которая хочет быть артисткой, как папа. Впервые за всю историю проекта – герой придумает хитрый план и соберет пап всех сезонов на выпускной «Хата на тата», чтобы выспросить у них секреты, как пережить график жены и не плакать. Какова будет встреча выпускников? Какие рецепты выведает Коля у пап? Сможет ли пережить график жены без слез? И что будет есть большая семья с папой, который в жизни даже яичницу не жарил?

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