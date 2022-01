8 січня о 18:50 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 9 випуску 10 сезону проєкту «Хата на тата». Героєм випуску стане Микола Ісаєнко – зірка естради 2000-х, який на короткій нозі з Петром Чорним, Іво Бобулом та навіть Павлом Зібровим.

Героєм випуску стане Микола Ісаєнко – зірка естради 2000-х, який на короткій нозі з Петром Чорним, Іво Бобулом та навіть Павлом Зібровим. Та найбільша його гордість – участь у танцювальному проєкті з Наталією Могилевською, щоправда, у масовці. Щоб повернути минулу славу, Коля пише хіт в іспано-румунсько-романському стилі «Вкраду коня у сусіда», яким збирається «порвати Україну»! А поки Микола з колективом фраєриться на корпоративах, Рада тягне на собі сімейний бізнес у кафе, а вдома мамі регулярні концерти влаштовують Соня – «золота ручка» та Мілана, яка хоче бути артисткою, як тато. Вперше за всю історію проєкту герой вигадає хитрий план і збере татів усіх сезонів на випускний «Хата на тата», щоб випитати в них секрети, як пережити графік дружини і не плакати. Якою буде зустріч випускників? Які рецепти вивідає Коля в тат? Чи зможе пережити графік дружини без сліз? І що буде їсти велика родина з татом, який у житті навіть яєчні не смажив?

