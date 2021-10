30 жовтня о 16:40 на телеканалі СТБ вийде 5 випуск 10 сезону проєкту «Хата на тата» Героєм випуску стане найкультурніший тато України ― Олександр Чужа з села Мотовилівка Київської області.

Новий герой програми ― директор аж 3 будинків культури та 5 бібліотек. Тому, поки тато «окультурює» село, дружина Юлія ― гектар городу. До роботи Саша не рветься, бо некультурна це справа: «Староста йтиме, а я йому руку після корови буду давати? Де ви таке бачили?». А з сільською елітою тато проводить час цілими днями. У мами ж у компанії дві корови, кури та інша живність. А концерти їй вдома дають дворічний Назар і дев’ятирічна Катя, бо в тата через культурні заходи часу на дітей немає.

Проте вже сьогодні стане відомо, як тато корів до культури привчатиме. Який концерт влаштує йому дворічний син? І як Саша просвіщатиме всіх чоловіків у своєму селі? Не пропустіть!

