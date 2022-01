4 січня о 19:50 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 7 випуску 10 сезону проєкту «Хата на тата». Героєм випуску стане Григорій Кузьменко з Бершаді.

Сьогоднішній герой – Григорій Кузьменко. У його рідному місті Бершаді, що на Вінниччині, його всі знають, бо він там головний по зв’язку. Гриша працює продавцем мобільних телефонів і обожнює свою роботу, адже має купу вільного часу, щоб обдзвонити весь свій список контактів. Маючи пів міста друзів та знайомих, Гришка часто збирає їх у себе вдома, влаштовує гучні вечірки й дискотеки. Дружина Юля повинна годувати всіх друзів і накривати столи, коли чоловікові заманеться. Та щойно Гришка залишиться сам із 16-річним Сашком і півторарічною Євою на руках, усе перевернеться з ніг на голову. Чому тато залишиться без телефона? Як виконуватиме графік мами зі своїми друзями? І який сюрприз влаштує таткові маленька донечка?

