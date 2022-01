29 січня о 16:40 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 12 випуску 10 сезону проєкту «Хата на тата». Героєм програми стане Дмитро Бахтар.

Героєм сьогоднішнього випуску стане Дмитро Бахтар. У 8-му класі Діма зустрів своє перше і єдине кохання ― Ірину ― і мріяв, щоб саме вона стала його дружиною. Однак Іра й гадки не мала, що Діма, який її добивався багато років і якого вона чекала з армії, так і залишиться восьмикласником. Будучи батьком 14-річного сина Володі та 7-річної доньки Кіри, він сам потребує такого ж виховання, як і діти: розкидає по всій хаті шкарпетки, без попередження тікає до друзів, а дружину називає учителькою. Замість того, щоб допомогти з величезним господарством, Дімка, як у школі, шукає відмазки і придурюється. Однак у «Хаті на тата» доведеться здавати екзамени на батьківство, вчити уроки і виконувати домашні завдання.

Який урок фізкультури влаштують татові восьмеро телят? Які оцінки за обід йому поставлять діти? Що на батьківських зборах Діма почує від найрідніших? І чи отримає нарешті диплом справжнього господаря?

