5 січня о 19:50 на телеканалі СТБ відбудеться продовження випуску 10 сезону проєкту «Хата на тата». Героєм випуску став Славік Комиш – завферми із села Домантове Черкаської області.

В ефірі Славік Комиш – завферми із села Домантове Черкаської області. На роботі він директор, його слухають усі корови та доярки. Начальник тато і вдома – все господарство делегує своїй дружині Інні, навіть улюблену свиноматку Машку. Робити руками нічого не може, бо каже, що живе за таймінгом і весь графік у нього розписаний. Але вже сьогодні Славі доведеться прожити за графіком дружини. Яку свиню підсуне батькові його улюблениця Машка, коли дружина поїде? Чим закінчиться новорічний шопінг із двома норовливими донечками? Чи зможе тато приготувати кров’янку до святкового столу?

Video: «Хата на тата»-10 випуск 9: Чи впорається тато-фермер з обов’язковими завданнями? У 8 випуску 10 сезону проєкту Хата на тата ми побачимо продовження історії тата-фермера. Чи витримає тато-директор у 8 випуску Хата на тата 10?

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