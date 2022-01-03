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«Хата на тата»-10 випуск 6: Чи впорається тато-дитина з обов’язковими завданнями?

03.01.2022

3 січня о 19:50 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 6 випуску 10 сезону проєкту «Хата на тата». Героєм випуску стане Андрій Фесенко з Борисполя.

Улюблений сімейний проєкт знову візьметься за перевиховання лінивих та безвідповідальних татусів. Відкриває сезон новорічних прем’єр Андрій Фесенко з Борисполя. Йому 36 років, але чоловік досі сам не може знайти свої шкарпетки, їсть солодощі, поки діти не бачать, боїться зубної феї і щоранку телефонує мамі. Дружина Алла, коли виходила заміж за сина прапорщика, розраховувала на інше життя. Проте, вирвавшись від батька-військового, Андрій впав у дитинство і перетворився на третього малюка в сім’ї. Та коли дружина поїде, на таткові залишаться 5-річна Аринка і 3-річний Артем, які покажуть йому, де раки зимують. Чому за сина знову візьметься тато-прапорщик? Чи зможе герой втекти від стоматолога? Який друг допоможе йому пережити графік мами? І яка дитяча мрія Андрія справдиться під час проєкту?

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