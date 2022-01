3 січня о 19:50 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 6 випуску 10 сезону проєкту «Хата на тата». Героєм випуску стане Андрій Фесенко з Борисполя.

Улюблений сімейний проєкт знову візьметься за перевиховання лінивих та безвідповідальних татусів. Відкриває сезон новорічних прем’єр Андрій Фесенко з Борисполя. Йому 36 років, але чоловік досі сам не може знайти свої шкарпетки, їсть солодощі, поки діти не бачать, боїться зубної феї і щоранку телефонує мамі. Дружина Алла, коли виходила заміж за сина прапорщика, розраховувала на інше життя. Проте, вирвавшись від батька-військового, Андрій впав у дитинство і перетворився на третього малюка в сім’ї. Та коли дружина поїде, на таткові залишаться 5-річна Аринка і 3-річний Артем, які покажуть йому, де раки зимують. Чому за сина знову візьметься тато-прапорщик? Чи зможе герой втекти від стоматолога? Який друг допоможе йому пережити графік мами? І яка дитяча мрія Андрія справдиться під час проєкту?

Більше на тему: Зіркові татусі, з яких хочеться брати приклад

Читайте нас також у Viber і Telegram.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.