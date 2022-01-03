3 января в 19:50 на телеканале СТБ состоится премьера 6 выпуска 10 сезона проекта «Хата на тата». Героем выпуска станет Андрей Фесенко из Борисполя.

Любимый семейный проект вновь возьмется за перевоспитание ленивых и безответственных пап. Открывает сезон новогодних премьер Андрей Фесенко из Борисполя. Ему 36 лет, но мужчина до сих пор сам не может найти свои носки, ест сладости, пока дети не видят, боится зубной феи и каждое утро звонит маме. Жена Алла, когда выходила замуж за сына прапорщика, рассчитывала на другую жизнь. Однако, вырвавшись от отца-военного, Андрюша упал в детство и превратился в третьего малыша в семье. Но когда супруга уедет, на папе останутся 5-летняя Аринка и 3-летний Артем, которые покажут ему, где раки зимуют. Почему за сына снова возьмется папа-прапорщик? Сможет ли герой убежать от стоматолога? Какой друг поможет ему пережить график мамы? И какая детская мечта Андрея сбудется во время проекта?

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