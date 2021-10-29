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«Хата на тата»-10 выпуск 5: Справится ли папа-директор с обязательными заданиями?

29.10.2021

30 октября в 16:40 на телеканале СТБ выйдет 5 выпуск 10 сезона проекта «Хата на тата». Героем выпуска станет самый культурный папа Украины ― Александр Чужа из села Мотовиловка Киевской области. 

Новый герой программы ― директор аж 3 домов культуры и 5 библиотек. Поэтому, пока папа «окультуривает» село, жена Юлия ― гектар огорода. К работе Саша не рвется, потому что некультурное это дело: «Староста будет идти, а я ему руку после коровы буду давать? Где вы такое видели?». А с сельской элитой папа проводит время целыми днями. У мамы же в компании две коровы, куры и другая живность. А концерты ей дома дают двухлетний Назар и девятилетняя Катя, потому что у папы из-за культурных событий времени на детей нет.      

Но уже сегодня станет известно, как папа коров к культуре будет приучать. Какой концерт устроит ему двухлетний сын? И как Саша будет просвещать всех мужчин в своем селе? Не пропустите!

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