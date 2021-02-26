Прем’єра Хата на тата 10 сезон – дивіться з 20 березня на СТБ
26.02.2021
Не пропустіть повернення грандіозного реаліті-шоу – дивіться онлайн Хата на тата 10 сезон із 20.03.2021 на СТБ! Цієї весни відчайдушні татусі дивуватимуть не тільки байдужістю до хатніх справ, а і своєю чуйністю. Котики, песики, віслючки – наймиліші створіння для героїв шоу. От тільки ця «мімімішність» розчиниться в повітрі, коли татусі залишаться сам на сам із графіками хатніх улюбленців і членів родини. Дивіться шоу Хата на тата 10 сезон з 12 березня на СТБ! Станьте свідком того, як татусі даватимуть собі раду зі страшним монстром – хатніми справами.
Video: Прем’єра Хата на тата 10 сезон – дивіться з 20 березня на СТБ
Хата на тата 10 сезон – що буде у новому сезоні? Анонс нового 10 сезону програми Хата на тата
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