Ведучий Григорій Решетнік та актриса «Дизель Студіо» Яна Глущенко зіграли сімейну пару у новому вечірньому шоу «Dizel Night». на СТБ. Григорій вперше спробував себе у пародійному жанрі

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Григорій Решетнік став одним з ведучих нового «Дизель Найт». Творці проекту вирішили здивувати нового колегу та запросили Гришу зіграти у пародії. Але він був ошелешений тим, що грати доведеться самого себе! Це з’ясувалося вже на майданчику. Однак, така «авантюра» Решетніку припала до душі.

Давай я тебе обійму, щоб у кадрі трохи прикрити твій животик, – запропонувала тихенько Яна Глущенко. Ну, ти точно, як моя дружина! – розсміявся Григорій.

Такий незвичайний діалог відбувся між ведучим і відомою актрисою, яка зіграла дружину Решетніка. Як виявилося, Яна Глущенко не знайома з Христиною. Актриса готувалася до цієї ролі за Instagram дівчини та кільком інтерв’ю. Григорія здивувала не тільки зовнішня подібність, але й схожість характеру і те, як Яна «вхопила» манеру поведінки й мови.

Яночка просто неповторна та мега талановита. Вона мене підтримала. Ми довго репетирували, готувалися. І мені навіть в якийсь момент здалося, що дійсно у кадрі зі мною Христина. Завдяки акторській грі Яни, я почувався на знімальному майданчику як вдома, – сміється він.

Після декількох годин репетицій і зйомок, перших вражень від художнього гриму та першої спроби перевтілення у самого ж себе новоспечений актор поділився враженнями:

Перевтілюватися, грати самого себе, вирішувати акторські завдання – це дуже хвилююче. Але я шалено радий і сподіваюся, що впорався. Вірю, що глядачам сподобається.

Ще більше крутих пародій і несподіваних перевтілень дивіться в шоу «Dizel Night» вже 6 березня о 22:22 на телеканалі СТБ.

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