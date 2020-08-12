До початку осіннього сезону залишилося менше місяця. Телеканал СТБ для своїх глядачів приготував одразу чотири соціальні проєкти, прем’єра яких відбудеться вже цієї осені. Читайте в матеріалі докладніше про кожен проєкт.

Більше на тему: Ведучим «Детектора брехні» став Дмитро Карпачов

«Детектор брехні»

Одна з головних прем’єр осені 2020 року на телеканалі СТБ — вихід 10-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Його ведучим став незамінний Дмитро Карпачов. Героями ток-шоу знову будуть люди, які хочуть, щоб їх почули. З певних причин їхній правді ніхто не довіряє, і тільки на «Детекторі брехні» за допомогою поліграфа стане зрозуміло, хто має рацію. Чесна відповідь на будь-яке, навіть найскладніше запитання має свою ціну. Якщо учасники будуть відвертими до кінця, то отримають грошову винагороду в розмірі 100 тисяч гривень.

«Про що мовчать жінки»

Восени 2020 року відбудеться прем’єра ток-шоу «Про що мовчать жінки», ведучою якого стане Оксана Байрак. Знаменита режисерка і телеведуча буде відверто говорити з героїнями на хвилюючі, спірні та найскладніші теми — пластична хірургія, бодіпозитив, чайлдфрі, нерівні шлюби, післяпологова депресія і багато інших проблем, які близькі і знайомі кожній жінці, але говорити про них важко.

«Таємниці ДНК»

Також на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра другого сезону програми «Таємниці ДНК» з чарівною ведучою Тетяною Висоцькою. Це проєкт, аналогів якому немає на українському телебаченні. Нові неймовірні історії героїв, які наприкінці програми неодмінно знайдуть відповіді на найважливіші запитання. І допоможе їм у цьому конверт із результатами ДНК-тесту.

«Один за всіх»

У вересні глядачі каналу СТБ також побачать нові випуски соціального ток-шоу «Один за всіх». Команда журналістів проєкту знову візьметься за історії, які розбурхують кров і свідомість багатьох людей. І все для того, щоб відновити справедливість. Незмінний ведучий ток-шоу — народний адвокат Михайло Присяжнюк, як завжди, стоятиме на сторожі справедливості.

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