На телеканале СТБ выйдет сразу четыре социальных ток-шоу

До начала осеннего сезона осталось меньше месяца. Телеканал СТБ для своих зрителей приготовил сразу четыре социальных проекта, премьера которых состоится уже этой осенью. Читайте в материале подробнее о каждом из проектов.

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«Детектор лжи»

Одна из главных премьер осени 2020 года на телеканале СТБ — выход 10-го сезона психологического проекта «Детектор лжи». Его ведущим стал незаменимый Дмитрий Карпачев. Героями проекта вновь будут люди, которые хотят быть услышанными. По определенным причинам их правде никто не доверяет, и только на «Детекторе лжи» с помощью полиграфа станет понятно, кто прав. Честный ответ на любой, даже самый сложный вопрос имеет свою цену. Если участники будут откровенными до конца, получат денежное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен.

«О чем молчат женщины»

Осенью 2020 года состоится премьера ток-шоу «О чем молчат женщины», ведущей которого станет Оксана Байрак. Знаменитая режиссер и телеведущая будет откровенно говорить с героинями на волнующие, спорные и самые сложные темы – пластическая хирургия, бодипозитив, чайлдфри, неравные браки, послеродовая депрессия и многие другие проблемы, которые близки и знакомы каждой женщине, но говорить о них трудно.

«Таємниці ДНК»

Также на телеканале СТБ состоится премьера второго сезона программы «Таємниці ДНК» с очаровательной ведущей Татьяной Высоцкой. Это проект, аналогов которому нет на украинском телевидении. Новые невероятные истории героев, которые в конце программы обязательно найдут ответы на самые важные вопросы. И поможет им в этом конверт с результатами ДНК-теста.

«Один за всіх»

В сентябре зрителей канала СТБ также ожидает премьера новых выпусков социального ток-шоу «Один за всіх». Команда журналистов проекта снова возьмется за истории, которые будоражат кровь и сознание многих людей. И все для того, чтобы восстановить справедливость. Неизменный ведущий ток-шоу — народный адвокат Михаил Присяжнюк, как всегда, будет стоять на страже справедливости.

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