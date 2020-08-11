Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Ведучим «Детектора брехні» став Дмитро Карпачов

11.08.2020

Телеканал СТБ почав зйомки 10-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Його ведучим став Дмитро Карпачов. 

детектор

Більше на тему: Що цікаве чекає на глядачів у 10-му сезоні «Детектора брехні»

Директорка студії StarLightProduction Анна Калина пояснює:

Для мене «Детектор брехні» це «Детектор брехні з Дмитром Карпачовим». Чесно кажучи, ми навіть не розглядали варіант іншого ведучого. Головна мета проєкту допомогти людям розкритися, вирішити їхні життєві проблеми. І якраз Дмитро своєрідний провідник, який може допомогти героям у їхніх питаннях. Він визначальний фактор цього проєкту, його невід’ємна частина. Мені здається, люди приходять на «Детектор» більшою мірою до Карпачова.  

На окрему увагу заслуговує студія 10-го сезону, яка відрізнятиметься від попередньої. За словами Анни Калини, її концепція «Під мікроскопом». Саме цей прилад нагадує конструкція під стелею студії. «Під мікроскопом» перебуватимуть і учасники, і група підтримки, і взаємини між ними.

детектор

детектор

Більше на тему: Чи можна обманути поліграф?

Нагадаємо, «Детектор брехні» – це українська адаптація британського формату The Moment of Truth. Проєкт з’явився в ефірі СТБ у 2012 році, і до 2016-го вийшло дев’ять сезонів з ведучим Дмитром Карпачовим. У 2016 році виробництво проєкту було призупинено телеканалом СТБ.

Проєкт виробляє студія StarLightProduction, директоркою якої є Анна Калина.

Шеф-редакторка проєкту – Людмила Хандусь.

Прем’єрні випуски 10-го сезону глядачі побачать уже цієї осені. Про дату прем’єри телеканал СТБ повідомить зовсім скоро.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить