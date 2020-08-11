Ведучим «Детектора брехні» став Дмитро Карпачов

Телеканал СТБ почав зйомки 10-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Його ведучим став Дмитро Карпачов.

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Директорка студії StarLightProduction Анна Калина пояснює:

Для мене «Детектор брехні» – це «Детектор брехні з Дмитром Карпачовим». Чесно кажучи, ми навіть не розглядали варіант іншого ведучого. Головна мета проєкту – допомогти людям розкритися, вирішити їхні життєві проблеми. І якраз Дмитро – своєрідний провідник, який може допомогти героям у їхніх питаннях. Він – визначальний фактор цього проєкту, його невід’ємна частина. Мені здається, люди приходять на «Детектор» більшою мірою до Карпачова.

На окрему увагу заслуговує студія 10-го сезону, яка відрізнятиметься від попередньої. За словами Анни Калини, її концепція – «Під мікроскопом». Саме цей прилад нагадує конструкція під стелею студії. «Під мікроскопом» перебуватимуть і учасники, і група підтримки, і взаємини між ними.

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Нагадаємо, «Детектор брехні» – це українська адаптація британського формату The Moment of Truth. Проєкт з’явився в ефірі СТБ у 2012 році, і до 2016-го вийшло дев’ять сезонів з ведучим Дмитром Карпачовим. У 2016 році виробництво проєкту було призупинено телеканалом СТБ.

Проєкт виробляє студія StarLightProduction, директоркою якої є Анна Калина.

Шеф-редакторка проєкту – Людмила Хандусь.

Прем’єрні випуски 10-го сезону глядачі побачать уже цієї осені. Про дату прем’єри телеканал СТБ повідомить зовсім скоро.

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