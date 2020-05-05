Із 12 березня по всій країні оголосили карантин, пов’язаний із поширенням коронавірусу. Це означає, що українцям по можливості потрібно залишатися вдома і не відвідувати громадські місця. А щоб ви не нудьгували в цей непростий період, телеканал СТБ приготував для вас багато цікавих проєктів та серіалів, які не дадуть вам нудьгувати. Що можна побачити на під час карантину, читайте в нашому матеріалі.

Більше на тему: Коронавірус в Україні 2020: чим зайняти дитину

«Холостяк»

Головне романтичне шоу весни — проєкт «Холостяк». Успішний, впевнений і професійний пілот Макс Михайлюк прийшов на проєкт, щоб зустріти своє кохання і побудувати міцні, довгострокові та надійні стосунки. Дивіться щоп’ятниці о 19:00 на телеканалі СТБ. Хто з учасниць пройде довгий шлях від першої вечірки до фіналу, де отримає заповітну обручку?

«Папаньки»

«Папаньки» – історія про чотирьох друзів, які мешкають в одному дворі столичної багатоповерхівки. Крім чоловічих інтересів, їх об’єднує важлива тема – виховання дітей. Серіал розповідає про їх стосунки зі своїми дітьми, дружинами та батьками. Герої постійно потрапляють у кумедні, іноді безглузді і завжди смішні ситуації. Але всі негаразди допомагає подолати міцна чоловіча дружба і відповідальність за дітей.

«МастерШеф. Професіонали»

Другий сезон кулінарного проєкту «МастерШеф. Професіонали» стартував 28 лютого. На глядачів чекають оновлені, ще більш складні конкурси і завдання, нові учасники — справжні профі, що боротимуться за звання найкращого кулінара країни. Сезон буде надзвичайно гарячим і інтригуючим. На глядачів також чекає оновлений склад суддів. До Ектора Хіменес-Браво і Володимира Ярославського приєдналася Ольга Мартиновська ‒ переможниця 3 сезону кулінарного шоу. Дивіться проєкт «МастерШеф. Професіонали»-2 щосуботи о 19:00!

Більше на тему: Коронавірус в Україні: як захистити себе

«Акушерка»

«Акушерка» – це нова медична гостросюжетна мелодрама над виробництвом якої працює команда StarLight Production. Генеральним продюсером проєкту виступила директор серіального виробництва групи StarLightMedia – Галина Балан-Тімкіна. Глядачі у 12 серіях побачать далеко не ідеальну картинку періоду очікування дітей і щастя материнства. Це не просто серіал про лікарів, він про відносини і колосальний обсяг усіляких емоцій, почуттів і відкриттів.

«Упереджене ставлення»

«Упереджене ставлення» – це детективна драма. Наталя Горенко – в минулому успішний слідчий – працює в патрульної поліції, і готується зустріти свій 45-й день народження. Вона важко переживає розрив відносин зі своїм єдиним сином Іллею, який не спілкується з нею сім років. Ілля не може пробачити матері того, що, будучи слідчим, вона відмовилася «відмазати сина» від в’язниці за скоєний ним злочин. З цієї ж причини від Наталії пішов чоловік – судмедексперт Степан Феофанов, обурений її «зайвою принциповістю». Вийшовши на свободу, Ілля уникає будь-якого спілкування з батьками, а ті, в свою чергу, роками не спілкуються один з одним. Але одного разу в морг для розтину надходить тіло зі слідами насильницької смерті, в якому судмедексперт впізнає свого сина Іллю. Трагедія об’єднує колишнє подружжя, тепер їх головна мета – знайти вбивцю сина.

«Спіймати Кайдаша»

Нове прочитання повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». Сценаристом проєкту є Наталка Ворожбит. Також вона вперше стала шоураннер проєкту. Саундтреком до серіалу стала музика DakhaBrakha. Одні з головних ролей зіграли секс-символ «Кріпосної» Тарас Цимбалюк і зірка «Кіборгів» Віктор Жданов, який поділився своєю думкою про новий прочитанні відомої історії.

Більше на тему: Що робити, якщо запідозрили коронавірус у себе або близьких

«Неймовірна правда про зірок»

«Неймовірна правда про зірок» ‒ унікальний проєкт каналу СТБ, в якому глядачі побачать життя знаменитостей абсолютно з несподіваного боку. У цій програмі популярні артисти і телеведучі постають звичайними людьми зі своїми слабкостями і пристрастями. Ведучі проєкту ‒ чарівна Надія Матвєєва і незмінний Григорій Решетник. Дивіться «Неймовірну правду про зірок» з 30 березня з понеділка по четвер на телеканалі СТБ.

«Супермама»

«Супермама» ‒ це нове психологічне сімейне реаліті телеканалу СТБ, ведучим якого стане Дмитро Карпачов. Щотижня чотири мами змагатимуться за звання «Супермама». Вони будуть знайомитися з дітьми своїх конкуренток, аналізувати їхній стиль виховання, оцінювати загальний клімат у родині, самореалізацію мами та інші моменти. Дмитро Карпачов коментуватиме вчинки мам, даватиме практичні поради з виховання дітей, а також віддасть свої бали одній із них. Та, яка в кінці тижня набирає найбільшу кількість балів, отримує звання «Супермама». Дивіться новий проєкт вже скоро на телеканалі СТБ.

Більше на тему: Що подивитись на карантині: фільмі для всієї родини

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ