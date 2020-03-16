Експрес-тести на коронавірус повинні з’явитися в українських аптеках на цьому тижні. І коштувати вони будуть близько 300 гривень. Втім купувати їх через перший-ліпший чих не треба, каже екс-міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька. Але що робити, якщо запідозрили зараження у себе або близьких? Детальніше читайте в матеріалі.

В умовах масової паніки навіть найпростіший чих може сприйматися українцями як перший дзвіночок коронавірусу COVID-19. Але не варто панікувати. Спеціально для програми «Вікна-Новини» на телеканалі СТБ екс-міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька розповіла про вірус і способи захисту.

Що робити, якщо запідозрили коронавірус у себе або близьких

Поміряйте температуру. Якщо вона виявиться вищою за норму, то є ймовірність захворювання. Не панікуйте! Зовсім не обов’язково, що у вас саме коронавірус. Перевірте наявність симптомів: слабкість, нежить, кашель, ускладнене дихання. Якщо щось з цих пунктів ви помітили за собою – це означає наявність у вас простого ГРЗ, але знову ж таки, зовсім не обов’язково COVID-19. Чи відвідували ви, або ваші знайомі, з якими ви нещодавно спілкувалися, ті країни, де були виявлені хворі коронавірусом? Якщо ні, то і приводу терміново бігти за експрес-тестом теж немає.

Але якщо у вас температура, наявність симптомів ГРЗ і ви повернулися із закордонної поїздки або якось контактували з можливим носієм вірусу:

Уникайте місць з великим скупченням людей. Негайно зверніться до лікаря.

Ще більше корисної інформації дивіться в сюжеті!

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ