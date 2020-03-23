Коронавірус 2020: рекомендації по самоізоляції

Міністерство охорони здоров’я дало рекомендації по самоізоляції і діях при симптомах гострого респіраторного захворювання. Як правильно самоізолюватись і що саме потрібно робити? Читайте прямо зараз!

«При перших симптомах респіраторних захворювань зателефонуйте сімейному лікарю і залишайтеся вдома. Уважно поставтеся до самоізоляції і дотримуйтесь рекомендацій. Це допоможе не тільки убезпечити себе, а й уберегти від інфікування сотні співгромадян», – попереджає МОЗ.

Зокрема, поради стосуються того, як правильно організувати самоізоляцію будинку, дотримання правил гігієни, дезінфекції поверхонь, використання предметів домашнього вжитку, моніторинг стану здоров’я тощо.

Залишайтеся вдома, крім ситуацій, коли потрібна медична допомога

Ви повинні обмежувати діяльність за межами вашого будинку, крім отримання медичної допомоги.

Не виходьте на роботу, до навчальних закладів і в інші місця громадського користування.

Не користуйтеся громадським транспортом і таксі.

Ізолюйте себе від інших людей і тварин в своєму будинку

Люди: наскільки це можливо, ви повинні залишатися в окремій кімнаті і витримувати дистанцію 1,5 метра від інших членів сім’ї. З особливою уважністю дотримуйтеся цього правила, якщо у вашій родині є люди, які входять до групи ризику (похилий вік, хронічні захворювання легень, серцево-судинні хвороби, цукровий діабет тощо).

Тварини: не контактуйте з домашніми або іншими тваринами.

Якщо ви потребуєте медичної допомоги, заздалегідь попередьте сімейного лікаря

Якщо ви потребуєте медичної допомоги, зателефонуйте до сімейного лікаря, і повідомте, що у вас є підозри на COVID-19. Це допоможе медичному персоналу вжити заходів, щоб уберегти інших людей від зараження або впливу.

Одягніть захисну маску перед контактом з медичною групою. Ці кроки допоможуть обмежити поширення інфекції.

Носіть захисну маску

Потрібно носити захисну маску, коли ви знаходитесь поруч з іншими людьми (наприклад, спільне використання кімнати або транспортного засобу), або тваринами, перед відвідуванням медичного закладу або приїзду бригади ЕМД.

Якщо ви не можете носити маску (наприклад, тому що починаються проблеми з диханням), то люди, які живуть з вами, не повинні залишатися в одній кімнаті, або повинні самі надягати маски.

Відповідальність гігієни під час кашлю або чхання

Прикривайте рот і ніс тканиною або серветкою під час кашлю або чхання. Після цього мийте руки з милом як мінімум 20 секунд. Або обробіть руки дезинфікуючим засобом, який містить як мінімум 60% спирту.

Часто мийте руки

Часто мийте руки з милом як мінімум 20 секунд. Якщо немає можливості помити руки, їх потрібно обробити дезінфікуючими засобами на основі 60-95% спирту.

Якщо руки сильно забруднилися, обов’язково мийте руки з милом.

Використовуйте індивідуальні інструменти домашнього вжитку

Не можна користуватися посудом, чашками, постільною білизною та іншими предметами домашнього вжитку, спільно з іншими людьми або тваринами.

Після використання цих предметів, їх потрібно ретельно помити миючими засобами.

Дезинфікуйте поверхні

Кожен день потрібно періодично дезінфікувати всі предмети, до яких часто торкаються.

З метою дезінфекції, потрібно використовувати миючі засоби або серветки.

Моніторьте стан здоров’я

Якщо ви знаходитесь вдома на карантині, потрібно уважно стежити за станом здоров’я. Два рази на день міряйте температуру тіла.

Негайно зверніться до свого лікаря або зателефонуйте на номер 103, якщо виявився один або кілька симптомів: підвищилася температура тіла (більше 38 градусів), або з’явився озноб або лихоманка, проблеми з диханням, задишка, постійний кашель, стійка постійна біль в грудній клітці.

Припинення самоізоляції

Рішення про припинення самоізоляції приймається в кожному випадку окремо і після консультації з медичними працівниками, відповідно до правил, встановлених місцевими органами охорони здоров’я.

Нагадаємо, що спочатку всі ознаки коронавірусу збігаються зі звичайною застудою: підвищення температури, слабкість і кашель. При перших симптомах слід негайно звернутися до лікаря. Категорично не рекомендується затягувати, адже на перших стадіях коронавірус легко піддається лікуванню. Якщо ви не звернетеся до лікаря вчасно, в майбутньому є ризик виникнення запалення легенів, підвищення температури, появи сильного кашлю і дихальної недостатності, що може призвести до смерті.

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