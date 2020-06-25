StarLightMedia у партнерстві з МОЗ України, Червоним Хрестом України та Інститутом когнітивного моделювання створили серію роликів, присвячених правилам поведінки під час послаблення карантину. Об’єднуючи зусилля, партнери продовжують роботу з інформування та просвіти громадян заради їхньої безпеки та здоров’я під час пандемії COVID-19.

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Карантин послаблено, проте кількість інфікованих українців продовжує збільшуватись. Тому ведучі телеканалів медіагрупи долучились до кампанії #залишайсясвідомим, щоб допомогти громадянам розібратися з простими правилами поведінки, що можуть врятувати тисячі життів під час адаптивного карантину. Зірки розкажуть про безпеку в громадському транспорті, на пляжному відпочинку та в кафе, на дитячих майданчиках та в салонах краси, під час пробіжок та прогулянок у парку.

Про відповідальні дії та правила безпеки у новій реальності розповідають: Олена Фроляк, Оксана Гутцайт, Олександр Бережок, Сергій Притула, Олександр Педан, Леся Нікітюк, Григорій Решетник та Надія Матвєєва.

«На жаль, ризик зараження не зник зі зняттям частини карантинних обмежень. Очевидно, на нас чекає довгий шлях адаптації до нових умов та посиленої уваги до безпеки і здоров’я. Тому соціальна відповідальність, яку всі продемонстрували на початку карантину, має продовжуватись і не збавляти обертів. Сприяння міцному здоров’ю українців ― пріоритетний для нашої компанії напрям сталого розвитку. Як провідна медіагрупа з багатомільйонною аудиторією, ми відчуваємо особливу відповідальність перед суспільством і хочемо максимально використати наш ресурс для інформування глядачів та формування посиленого розуміння правил безпеки», — каже Михайло Царьов, СЕО StarLightMedia.

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«Обізнаність населення з правилами профілактики інфікування коронавірусом ― це один з важливих інструментів боротьби з СOVID-19. Як кажуть, поінформований — означає озброєний. Зараз очевидно, що відсутність інформації та міфи, які породив коронавірус, спонукають людей нехтувати правилами безпеки. Якби населення України було інформаційно підковане щодо шляхів поширення СOVID-19, профілактики інфікування, впевнена, такого повально ігнорування рекомендацій МОЗ не було б. Тому наш проєкт спрямований на заповнення прогалин в обізнаності українців щодо коронавірусу, щодо небезпек, які він несе здоров’ю, а часто і життю кожного з нас», — зазначає СЕО Інституту когнітивного моделювання Світлана Павелецька.

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Нагадаємо, на початку карантину StarLightMedia реалізувала масштабну кампанію #залишайсявдома, що допомогла мільйонам українців дізнатись про правила самоізоляції, використання засобів індивідуального захисту та взаємодії з іншими людьми під час пандемії. Від початку карантину медіагрупа зберігає лідерство у наданні соціальної реклами та боротьбі з поширенням неправдивої інформації щодо COVID-19.

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