залишайсясвідомим: StarLightMedia запускает серию роликов о правилах поведения во время адаптивного карантина

StarLightMedia в партнерстве с Минздравом Украины, Красным Крестом Украины и Институтом когнитивного моделирования создали серию роликов, посвященных правилам поведения во время ослабления карантина. Объединяя усилия, партнеры продолжают работу по информированию и просвещению граждан ради их безопасности и здоровья во время пандемии COVID-19.

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Карантин смягчен, однако количество инфицированных украинцев продолжает увеличиваться. Поэтому ведущие телеканалов медиагруппы присоединились к кампании #залишайсясвідомим, чтобы помочь украинцам разобраться с простыми правилами поведения, которые могут спасти тысячи жизней во время адаптивного карантина. Звезды расскажут о безопасности в общественном транспорте, на пляжном отдыхе и в кафе, на детских площадках и в салонах красоты, во время пробежек и прогулок в парке.

Об ответственных действиях и правилах безопасности в новой реальности рассказывают: Елена Фроляк, Оксана Гутцайт, Александр Бережок, Сергей Притула, Александр Педан, Леся Никитюк, Григорий Решетник и Надежда Матвеева.

«К сожалению, риск заражения не исчез со снятием части карантинных ограничений. Очевидно, нас ждет долгий путь адаптации к новым условиям и усиленного внимания к безопасности и здоровью. Поэтому социальная ответственность, которую все продемонстрировали в начале карантина, должна продолжаться и не сбавлять обороты. Содействие крепкому здоровью украинцев — приоритетное для нашей компании направление устойчивого развития. Как лидирующая медиагруппа с многомиллионной аудиторией, мы чувствуем особую ответственность перед обществом и хотим максимально использовать наш ресурс для информирования зрителей и формирования усиленного понимания правил безопасности», — говорит Михаил Царев, СЕО StarLightMedia.

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«Осведомленность населения с правилами профилактики инфицирования коронавируса — это один из важных инструментов борьбы с СOVID-19. Как говорится, проинформирован — значит вооружен. Сейчас очевидно, что отсутствие информации и мифы, которые породил коронавирус, побуждают людей пренебрегать правилами безопасности. Если бы население Украины было информационно подкованным о путях распространения СOVID-19, профилактике инфицирования, уверена, такого повального игнорирования рекомендаций МЗ не было бы. Поэтому наш проект направлен на заполнение пробелов в осведомленности украинцев о коронавирусе, об опасностях, которые он несет здоровью, а часто и жизни каждого из нас», — говорит СЕО Института когнитивного моделирования Светлана Павелецкая.

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Напомним, в начале карантина StarLightMedia реализовала масштабную кампанию #залишайсявдома, которая помогла миллионам украинцев узнать о правилах самоизоляции, использовании средств индивидуальной защиты и взаимодействии с другими людьми во время пандемии. С начала карантина медиагруппа сохраняет лидерство в предоставлении социальной рекламы и борьбе с распространением ложной информации о COVID-19.

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