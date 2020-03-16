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Что делать, если заподозрили коронавирус у себя или близких

16.03.2020

Экспресс-тесты на коронавирус должны появиться в украинских аптеках на этой неделе. И стоить они будут около 300 гривен. Впрочем покупать их из-за первого попавшегося чиха не надо, говорит экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Но что делать, если заподозрили заражение у себя или близких? Подробнее читайте в материале.

В условиях массовой паники даже самый простой чих может восприниматься украинцами как первый звоночек коронавируса COVID-19. Но не стоит паниковать. Специально для программы «Вікна-Новини» на телеканале СТБ экс-министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая рассказала о вирусе и способах защиты. 

Что делать, если заподозрили коронавирус у себя или близких 

  1. Померяйте температуру. Если она окажется выше нормы, то есть вероятность заболевания. Не паникуйте! Совершенно не обязательно, что у вас именно  коронавирус. 
  2. Проверьте наличие симптомов: слабость, насморк, кашель, затрудненное дыхание. Если что-то из этих пунктов вы заметили за собой – это значит наличие у вас простого ОРЗ, но опять же, совершенно не обязательно COVID-19. 
  3. Посещали ли вы, или ваши знакомые, с которыми вы недавно общались,  те страны, где были выявлены больные коронавирусом? Если нет, то и повода срочно бежать за экспресс-тестом тоже нет. 

Но если у вас температура, наличие симптомов ОРЗ и вы вернулись из заграничной поездки или как-то контактировали с возможным носителем вируса:

  1. Избегайте мест с большим скоплением людей.
  2. Незамедлительно обратитесь к врачу. 

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