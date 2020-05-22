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Коронавирус в Украине: как защитить себя

22.05.2020

С 12 марта в Украине объявлен карантин, который связан с появлением коронавируса. По состоянию на 15 мая (9:00) официально в нашей стране зафиксировано 20148 случаев заражения COVID-19. 588 ‒ с летальным исходом. Как уберечь себя от коронавируса? Подробнее читайте в нашем материале. 

коронавирус

Коронавирус — это острое вирусное заболевание, характеризующееся преимущественным поражением дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта. Сегодня это заболевание было обнаружено у жителей 110 стран мира. 

Что сделать, чтобы не заразиться коронавирусом? Для этого следует придерживаться простых мер предосторожности. 

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Меры профилактики коронавируса:

  • откажитесь от поездок в регионы, где наиболее часто встречается коронавирусная инфекция;
  • не контактируйте с людьми, которые вернулись из стран с высоким фактором заражения коронавирусом;
  • носите средства индивидуальной защиты (маски), если у вас есть признаки респираторных заболеваний;
  • регулярно мойте руки с мылом на протяжении 20-40 секунд;
  • не употребляйте в пищу сырое мясо;
  • не прикасайтесь к лицу руками, ведь вирус может проникать через слизистую;
  • ограничьте контакты на близком расстоянии (не менее 1,5 метра);
  • дезинфицируйте свои вещи (телефоны, планшеты и прочее) и пользуйтесь антисептиком;
  • укрепляйте местный иммунитет (соблюдайте температурный режим в помещении — 18-20 градусов, поддерживайте необходимую влажность — от 40 до 60%);
  • проветривайте помещение;
  • увлажняйте слизистые оболочки верхних дыхательных путей солевыми растворами.

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коронавирус

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