В Україні продовжується карантин, який пов`язаний із пандемією коронавірусу. Проте досі є люди, які, на жаль, не знають, як правильно поводитися під час пандемії. Як уберегти себе від коронавірусу? Докладніше читайте в нашому матеріалі.

Коронавірус ‒ це гостре вірусне захворювання, що характеризується переважним ураженням дихальної системи і шлунково-кишкового тракту. Сьогодні це захворювання було виявлено у жителів 110 країн світу.

Що зробити, щоб не заразитися коронавірусом? Для цього слід дотримуватися простих запобіжних заходів.

