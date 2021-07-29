В Україні продовжується карантин, який пов`язаний із пандемією коронавірусу. Проте досі є люди, які, на жаль, не знають, як правильно поводитися під час пандемії. Як уберегти себе від коронавірусу? Докладніше читайте в нашому матеріалі.

Коронавірус ‒ це гостре вірусне захворювання, що характеризується переважним ураженням дихальної системи і шлунково-кишкового тракту. Сьогодні це захворювання було виявлено у жителів 110 країн світу.

Що зробити, щоб не заразитися коронавірусом? Для цього слід дотримуватися простих запобіжних заходів.

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Заходи профілактики коронавируса:

відмовтеся від поїздок у регіони, де найбільш часто зустрічається коронавірусна інфекція;

не контактуйте з людьми, які нещодавно відвідали країни з великою кількістю захворювань на коронавірус;

носіть засоби індивідуального захисту (маски), якщо у вас є ознаки респіраторних захворювань;

регулярно мийте руки з милом протягом 20-40 секунд;

не вживайте в їжу сире м’ясо;

не торкайтеся обличчя руками, адже вірус може проникати через слизову;

обмежте контакти на близькій відстані (не менше 1,5 метра);

дезинфікуйте свої речі (телефони, планшети та інше) і користуйтеся антисептиком;

зміцнюйте місцевий імунітет (дотримуйтеся температурного режиму у приміщенні ‒ 18-20 градусів, підтримуйте необхідну вологість ‒ від 40 до 60%);

провітрюйте приміщення;

зволожуйте слизові оболонки верхніх дихальних шляхів сольовими розчинами.

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