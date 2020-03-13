Коронавірус ― захворювання, яке виникло в Китаї, проте нині епідемія загрожує цілому світу. Як розпізнати захворювання та захистити себе, а також які симптоми виникають в першу чергу при коронавірусі розповіли експерти проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

Основні симптоми, за яких обов’язково потрібно звернутися до лікаря:

Біль при ковтанні, чханні

головний біль

кашель

підвищення температури

лихоманка

м’язовий біль

прояви гіпоксії

у деяких випадках ― ураження очей (кон’юнктивіт) та діарея.

Більше на тему: Коронавірус в Україні 2020: чим зайняти дитину

Спочатку усі ознаки вірусу збігаються зі звичайною застудою: підвищення температури, слабкість та кашель. За перших симптомів варто негайно звернутися до лікаря, не треба затягувати, адже на перших стадіях коронавірус легко піддається лікуванню. Якщо ви не звернетесь до лікаря вчасно, у майбутньому є ризик розвинення запалення легенів, з`явиться дуже висока температура, сильний кашель та розвинеться дихальна недостатність, що може призвести до смерті.

Діагностика коронавірусу

Через те, що симптоми коронавірусу досить схожі до інших респіраторних інфекцій, провести діагностику тільки за клінічною картиною неможливо. Визначити наявність вірусу в організмі дозволяють спеціальні тест-системи. Результат можна чекати орієнтовно через 5-6 годин від початку діагностики.

Більше на тему: Що робити, якщо вас здолав нежить

Лікування коронавірусу

Лікування коронавірусу здійснюють лікарі-інфекціоністи. Після діагностики проводиться розробка схеми лікування для кожного пацієнта індивідуально, адже ступінь клінічних проявів в усіх різний.

При легкій формі, лікування включає препарати для зниження температури, кашлю, препарати від нежитю тощо. Важка форма вірусу включає більш складну медикаментозну терапію.

Повне одужання при коронавірусній інфекції, без ускладнень, зазвичай настає через 5-7 днів. Якщо захворювання протікає у більш важкій формі, на одужання може піти більше двох тижнів.

Вакцини від коронавірусу поки що не існує , проте є деякі заходи профілактики, які допоможуть захиститися від гострої респіраторної вірусної інфекції будь-якого походження:

Перш за все, варто регулярно мити руки з милом (до 1 хвилини) та обробляти їх дезинфікуючим засобом для рук. Якщо ви перебуваєте у громадських місцях, не торкайтеся немитими руками очей, носа, рота – вірус може проникати через слизові оболонки. Не контактуйте з хворими на ГРВІ. Утримайтесь від будь-яких поїздок за кордон, де вже зафіксований спалах інфекції. Якщо ви користуєтесь медичними масками, змінюйте їх що півгодини. В іншому випадку, у вас є великий шанс захворіти на респіраторні захворювання швидше, ніж ті, хто ними не користується, тому що будь-який вірус розвивається у теплому середовищі. Більше гуляйте на свіжому повітрі: в парках, скверах, подалі від людей. Зміцнюйте імунітет. Запитайте у свого лікаря, які вітаміни варто вживати саме вам під час спалаху інфекції. Регулярно провітрюйте житлове приміщення та робіть вологе прибирання. Зволожуйте слизові оболонки верхніх дихальних шляхів сольовими розчинами. Не вживайте погано термічно оброблені м’ясні, рибні продукти та яйця.

Більше на тему: Як лікувати грип: поради від лікаря телеканалу СТБ

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ