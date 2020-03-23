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Карантин 2020: тренування вдома від Іраклі Макацарія
Тренер проєкту «Зважені та щасливі»-9 Іраклі Макацарія дотримується рекомендації залишатися вдома. І поки весь світ намагається перейти на режим роботи в домашніх умовах, зірки наполягають, що спорт також може бути ефективним. Як тренуватися вдома під час карантину — показав Іраклі Макацарія.
З використанням однієї спортивної резинки можна зробити кілька ефективних вправ на ноги. Якщо у вас немає такого спортивного інвентарю, то виконати всі вправи можна і без нього.
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Виконуйте кругове тренування по 30 секунд з перервою у 15 секунд і повторіть знову. Зробити необхідно 5 підходів. Розмістіть резинку вище коліна, а ноги поставте на ширині плечей.
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