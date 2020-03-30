Тренер проекта «Зважені та щасливі»-9 Иракли Макацария следует рекомендации оставаться дома. И пока весь мир старается перейти на режим работы в домашних условиях, звезды настаивают, что спорт также может быть эффективным. Как тренироваться дома во время карантина — показал Иракли Макацария.

С использованием одной спортивной резинки можно сделать несколько эффективных упражнений на ноги. Если у вас не имеется такого спортивного инвентаря, то выполнить все упражнения можно и без него.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Выполняйте круговую тренировку по 30 секунд с перерывом в 15 секунд и повторите снова. Сделать необходимо 5 подходов. Разместите резинку выше колена, а ноги поставьте на ширине плеч.

Еще один комплекс упражнений направлен на проработку пресса. Делайте каждую нагрузку в течение 20 секунд без остановки. 4 подхода и 30 секунд отдыха.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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