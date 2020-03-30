Карантин 2020: Тренировка дома от Иракли Макацария
30.03.2020
Тренер проекта «Зважені та щасливі»-9Иракли Макацария следует рекомендации оставаться дома. И пока весь мир старается перейти на режим работы в домашних условиях, звезды настаивают, что спорт также может быть эффективным. Как тренироваться дома во время карантина — показал Иракли Макацария.
С использованием одной спортивной резинки можно сделать несколько эффективных упражнений на ноги. Если у вас не имеется такого спортивного инвентаря, то выполнить все упражнения можно и без него.