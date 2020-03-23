С активным распространением вируса COVID-19 ВОЗ призывает всех не только оставаться дома, но и не забывать о дезинфекции рук и подручных средств, которыми мы пользуемся ежедневно. На сегодняшний день отыскать санитайзер или купить антисептик для рук по доступной цене — практически невозможно. Поэтому медики рекомендуют сделать их самостоятельно на основе обычного спирта в домашних условиях. Какие же ингредиенты смешать, чтобы и противовирусный эффект был, и руки не пересушились, и протирать им можно было все: от телефонов до кухонных поверхностей? Об этом рассказали в программе «Вікна-новини» на СТБ.

Как сделать санитайзер в домашних условиях?

Микробиолог Оксана Воськая рассказала, как приготовить качественный раствор антисептика.

Для этого вам понадобятся:

Этиловый спирт

Перекись водорода

Глицерин (многоатомный спирт)

Эфирное масло (для разнообразия)

Способ приготовления санитайзера:

100 мл спирта служат против вирусов! К ним добавляем 5 мл перекиси водорода — против грибка. 2 мл глицерина также добавляем в смесь для смягчения кожи. В завершение капаем 5 капель эфирного масла для аромата и противодействия бактериям.

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Домашний антисептик готов. Если хотите, чтобы раствор был гелеобразным — добавьте немного желатина. Самодельным санитайзером можно обрабатывать: телефон, очки, дверные ручки и все, с чем мы соприкасаемся чаще всего.

Главное, пользоваться неэкономно: тщательно обрабатывать кисти до предплечья не менее 30 секунд. Ведь чем дольше спирт находится на поверхности, тем дольше он работает. Именно поэтому чистый спирт лучше разбавлять дополнительными веществами, чтобы не давать ему быстро испариться.

«Коронавирус чувствителен к спиртовым веществам, но к тем, которые содержат не менее 60%», — добавила семейный врач Светлана Артеменко.

Чтобы взять антисептик с собой, его можно перелить в пульверизатор из-под назального спрея. А для того, чтобы использовать раствор в домашних условиях, его можно перелить в бутылку от средства для мытья окон.

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Помните, что важно соблюдать основные правила и рекомендации ВОЗ. #залишайсявдома и #всебудедобре!



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