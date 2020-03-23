Коронавирус 2020: рекомендации по самоизоляции

Министерство здравоохранения дало рекомендации по самоизоляции и действиях при симптомах острого респираторного заболевания. Как правильно самоизолироваться и что именно нужно делать? Читайте прямо сейчас!

«При первых симптомах респираторных заболеваний позвоните семейному врачу и оставайтесь дома. Внимательно отнеситесь к самоизоляции и следуйте рекомендациям. Это поможет не только обезопасить себя, но и уберечь от инфицирования сотни сограждан», – предупреждает МОЗ.

В частности, советы касаются того, как правильно организовать самоизоляцию дома, соблюдение правил гигиены, дезинфекции поверхностей, использование предметов домашнего обихода, мониторинг состояния здоровья и тому подобное.

Оставайтесь дома, кроме ситуаций, когда требуется медицинская помощь

Вы должны ограничивать деятельность за границами вашего дома, кроме получения медицинской помощи.

Не выходите на работу, в учебные заведения и в другие места общественного пользования.

Не пользуйтесь общественным транспортом и такси.

Изолируйте себя от других людей и животных в своем доме

Люди: насколько это возможно, вы должны оставаться в отдельной комнате и выдерживать дистанцию 1,5 метра от других членов семьи. С особенной внимательностью придерживайтесь этого правила, если в вашей семье есть люди, которые входят в группу риска (пожилой возраст, хронические заболевания легких, сердечно-сосудистые болезни, сахарный диабет и т.д).

Животные: не контактируйте с домашними или другими животными.

Если вы нуждаетесь в медицинской помощи, заранее предупредите семейного врача

Если вы нуждаетесь в медицинской помощи, позвоните семейному врачу, и сообщите, что у вас есть подозрения на COVID-19. Это поможет медицинскому персоналу принять меры, чтобы уберечь других людей от заражения или влияния.

Наденьте защитную маску перед контактом с медицинской группой. Эти шаги помогут ограничить распространение инфекции.

Носите защитную маску

Нужно носить защитную маску, когда вы находитесь рядом с другими людьми (например, общее использование комнаты или транспортного средства), или домашними животными, перед посещением медицинского заведения или приезда бригады ЭМД.

Если вы не можете носить маску (например, потому что начинаются проблемы с дыханием), то люди, которые живут с вами, не должны оставаться в одной комнате, либо должны сами надевать маски.

Следуйте правилам гигиены во время кашля или чихания

Прикрывайте рот и нос тканью или салфеткой во время кашля или чихания.

После этого мойте руки с мылом как минимум 20 секунд. Или обработайте руки дезинфицирующим средством, который содержит как минимум 60% спирта.

Часто мойте руки

Часто мойте руки с мылом как минимум 20 секунд. Если нет возможности помыть руки, их нужно обработать дезинфицирующими средствами на основе 60-95% спирта.

Если руки сильно загрязнились, обязательно мойте руки с мылом.

Используйте индивидуальные инструменты домашнего обихода

Нельзя пользоваться посудой, чашками, постельным бельем и другими предметами домашнего обихода, совместно с другими людьми или домашними животными.

После использования этих предметов, их нужно тщательно помыть моющими средствами.

Дезинфицируйте поверхности

Каждый день нужно периодически дезинфицировать все предметы, к которым часто касаются.

С целью дезинфекции, нужно использовать моющие средства или салфетки.

Мониторьте состояние здоровья

Если вы находитесь дома на карантине, нужно внимательно следить за состоянием здоровья. Два раза в день измеряйте температуру тела.

Немедленно обратитесь к своему врачу или позвоните на номер 103, если обнаружился один или несколько симптомов: повысилась температура тела (больше 38 градусов), или появился озноб или лихорадка, затрудненное дыхание, одышка, постоянный кашель, стойкая постоянная боль в грудной клетке.

Прекращение самоизоляции

Решение о прекращении самоизоляции принимается в каждом случае отдельно и после консультации с медицинскими работниками, соответственно с правилами, установленными местными органами здравоохранения.

Напомним, что сначала все признаки коронавируса совпадают с обычной простудой: повышение температуры, слабость и кашель. При первых симптомах следует немедленно обратиться к врачу. Категорически не рекомендовано затягивать, ведь на первых стадиях коронавирус легко поддается лечению. Если вы не обратитесь к врачу вовремя, в будущем есть риск возникновения воспаления легких, повышения температуры, появления сильного кашля и дыхательной недостаточности, что может привести к смерти.

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