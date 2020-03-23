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Коронавирус 2020: рекомендации по самоизоляции
Министерство здравоохранения дало рекомендации по самоизоляции и действиях при симптомах острого респираторного заболевания. Как правильно самоизолироваться и что именно нужно делать? Читайте прямо сейчас!
«При первых симптомах респираторных заболеваний позвоните семейному врачу и оставайтесь дома. Внимательно отнеситесь к самоизоляции и следуйте рекомендациям. Это поможет не только обезопасить себя, но и уберечь от инфицирования сотни сограждан», – предупреждает МОЗ.
В частности, советы касаются того, как правильно организовать самоизоляцию дома, соблюдение правил гигиены, дезинфекции поверхностей, использование предметов домашнего обихода, мониторинг состояния здоровья и тому подобное.
Оставайтесь дома, кроме ситуаций, когда требуется медицинская помощь
- Вы должны ограничивать деятельность за границами вашего дома, кроме получения медицинской помощи.
- Не выходите на работу, в учебные заведения и в другие места общественного пользования.
- Не пользуйтесь общественным транспортом и такси.
Изолируйте себя от других людей и животных в своем доме
- Люди: насколько это возможно, вы должны оставаться в отдельной комнате и выдерживать дистанцию 1,5 метра от других членов семьи. С особенной внимательностью придерживайтесь этого правила, если в вашей семье есть люди, которые входят в группу риска (пожилой возраст, хронические заболевания легких, сердечно-сосудистые болезни, сахарный диабет и т.д).
- Животные: не контактируйте с домашними или другими животными.
Если вы нуждаетесь в медицинской помощи, заранее предупредите семейного врача
- Если вы нуждаетесь в медицинской помощи, позвоните семейному врачу, и сообщите, что у вас есть подозрения на COVID-19. Это поможет медицинскому персоналу принять меры, чтобы уберечь других людей от заражения или влияния.
- Наденьте защитную маску перед контактом с медицинской группой. Эти шаги помогут ограничить распространение инфекции.
Носите защитную маску
- Нужно носить защитную маску, когда вы находитесь рядом с другими людьми (например, общее использование комнаты или транспортного средства), или домашними животными, перед посещением медицинского заведения или приезда бригады ЭМД.
- Если вы не можете носить маску (например, потому что начинаются проблемы с дыханием), то люди, которые живут с вами, не должны оставаться в одной комнате, либо должны сами надевать маски.
Следуйте правилам гигиены во время кашля или чихания
- Прикрывайте рот и нос тканью или салфеткой во время кашля или чихания.
- После этого мойте руки с мылом как минимум 20 секунд. Или обработайте руки дезинфицирующим средством, который содержит как минимум 60% спирта.
Часто мойте руки
- Часто мойте руки с мылом как минимум 20 секунд. Если нет возможности помыть руки, их нужно обработать дезинфицирующими средствами на основе 60-95% спирта.
- Если руки сильно загрязнились, обязательно мойте руки с мылом.
Используйте индивидуальные инструменты домашнего обихода
- Нельзя пользоваться посудой, чашками, постельным бельем и другими предметами домашнего обихода, совместно с другими людьми или домашними животными.
- После использования этих предметов, их нужно тщательно помыть моющими средствами.
Дезинфицируйте поверхности
- Каждый день нужно периодически дезинфицировать все предметы, к которым часто касаются.
- С целью дезинфекции, нужно использовать моющие средства или салфетки.
Мониторьте состояние здоровья
- Если вы находитесь дома на карантине, нужно внимательно следить за состоянием здоровья. Два раза в день измеряйте температуру тела.
- Немедленно обратитесь к своему врачу или позвоните на номер 103, если обнаружился один или несколько симптомов: повысилась температура тела (больше 38 градусов), или появился озноб или лихорадка, затрудненное дыхание, одышка, постоянный кашель, стойкая постоянная боль в грудной клетке.
Прекращение самоизоляции
- Решение о прекращении самоизоляции принимается в каждом случае отдельно и после консультации с медицинскими работниками, соответственно с правилами, установленными местными органами здравоохранения.
Напомним, что сначала все признаки коронавируса совпадают с обычной простудой: повышение температуры, слабость и кашель. При первых симптомах следует немедленно обратиться к врачу. Категорически не рекомендовано затягивать, ведь на первых стадиях коронавирус легко поддается лечению. Если вы не обратитесь к врачу вовремя, в будущем есть риск возникновения воспаления легких, повышения температуры, появления сильного кашля и дыхательной недостаточности, что может привести к смерти.
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