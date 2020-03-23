Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Карантин 2020: Тренировка дома от Иракли Макацария
Тренер проекта «Зважені та щасливі»-9 Иракли Макацария следует рекомендации оставаться дома. И пока весь мир старается перейти на режим работы в домашних условиях, звезды настаивают, что спорт также может быть эффективным. Как тренироваться дома во время карантина — показал Иракли Макацария.
С использованием одной спортивной резинки можно сделать несколько эффективных упражнений на ноги. Если у вас не имеется такого спортивного инвентаря, то выполнить все упражнения можно и без него.
Больше по теме: Дефицит антисептиков: как сделать санитайзер в домашних условиях
Выполняйте круговую тренировку по 30 секунд с перерывом в 15 секунд и повторите снова. Сделать необходимо 5 подходов. Разместите резинку выше колена, а ноги поставьте на ширине плеч.
Больше по теме: Упражнения для ягодиц от Марины Боржемской