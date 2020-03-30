Карантин 2020: тренування вдома від Іраклі Макацарія
30.03.2020
Тренер проєкту «Зважені та щасливі»-9Іраклі Макацарія дотримується рекомендації залишатися вдома. І поки весь світ намагається перейти на режим роботи в домашніх умовах, зірки наполягають, що спорт також може бути ефективним. Як тренуватися вдома під час карантину — показав Іраклі Макацарія.
З використанням однієї спортивної резинки можна зробити кілька ефективних вправ на ноги. Якщо у вас немає такого спортивного інвентарю, то виконати всі вправи можна і без нього.