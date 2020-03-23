Дефіцит антисептиків: як зробити санітайзер в домашніх умовах

З активним поширенням вірусу COVID-19 ВООЗ закликає всіх не тільки залишатися вдома, але і не забувати про дезінфекцію рук і підручних засобів, якими ми користуємося щодня. На сьогоднішній день відшукати санітайзер або купити антисептик для рук за доступною ціною — практично неможливо. Тому медики рекомендують зробити їх самостійно на основі звичайного спирту в домашніх умовах. Які ж інгредієнти змішати, щоб і противірусний ефект був, і руки не пересушити, і протирати їм можна було все: від телефонів до кухонних поверхонь? Про це розповіли в програмі «Вікна-новини» на СТБ.

Як зробити санітайзер в домашніх умовах?

Мікробіолог Оксана Воська розповіла, як приготувати якісний розчин антисептика.

Для цього вам знадобляться:

Етиловий спирт

Перекис водню

Гліцерин (багатоатомний спирт)

Ефірна олія (для різноманітності)

Спосіб приготування санітайзера:

100 мл спирту служать проти вірусів! До них додаємо 5 мл перекису водню — проти грибка. 2 мл гліцерину також додаємо в суміш для пом’якшення шкіри. На завершення капаємо 5 крапель ефірної олії для аромату і протидії бактеріям.

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Домашній антисептик готовий. Якщо хочете, щоб розчин був гелеподібним — додайте трохи желатину. Саморобним санітайзером можна обробляти: телефон, окуляри, дверні ручки і все, з чим ми стикаємося найчастіше.

Головне, користуватися неекономно: ретельно обробляти кисті до передпліччя не менше 30 секунд. Адже чим довше спирт знаходиться на поверхні, тим довше він працює. Саме тому чистий спирт краще розбавляти додатковими речовинами, щоб не давати йому швидко випаруватися.

«Коронавірус чутливий до спиртових речовин, але до тих, які містять не менше 60%», — додала сімейна лікарка Світлана Артеменко.

Щоб взяти антисептик з собою, його можна перелити в пульверизатор з-під назального спрею. А для того, щоб використовувати розчин у домашніх умовах, його можна перелити в пляшку від засобу для миття вікон.

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Пам’ятайте, що важливо дотримуватися основних правил і рекомендації ВООЗ. #залішайсявдома і #всебудедобре!



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