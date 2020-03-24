Вторую неделю подряд общественность взволнована распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Напряжение подогревает предположения, что коронавирус COVID-19 могут распространять собаки и кошки. Действительно ли людям грозит вирус, который разносят домашние любимцы? На этот вопрос специально для читателей сайта STB.UA ответил главный врач ветеринарной клиники Снежевських – Александр Снежневский.

На вопрос о том, можно ли заразиться коронавирусной инфекцией COVID-19 от собак или кошек, эксперт отвечает четко – нельзя:

Таких данных, что можно заразиться COVID-19 от животных, нет. Я пользуюсь проверенной информацией, и такое мнение разделяют большинство профессиональных ветеринаров. Я общаюсь в социальных сетях с коллегами, и все очень переживают за это. Ведь многие распространяют информацию, что якобы коммуницируя с животными, можно заразиться коронавирусом. Однако таких данных нет, все это выдумки! Нет научно подтвержденных случаев заражения COVID-19 от животных.

Владельцы домашних животных знают, что собаки и кошки тоже болеют на коронавирус. Однако заразиться людям этим вирусом от них нельзя:

В мире есть более 40 видов коронавируса. Все это – разные вирусы, которые делятся на 4 типа: альфа (коты и собаки), бета (люди), гамма и дельта (птицы и рыбы). Общее у них только строение – отростки, напоминающие корону. Отсюда и название. Коронавирусные инфекции собак и кошек тоже разные. У собак это вирус CCoV, у котов – FCoV. Собака не может заразиться от кошки и наоборот. Альфа вирусы не передаются людям, так же и люди не могут заразить бета вирусом своего домашнего любимца. COVID-19 относится к бета-вирусу.

В некоторых владельцев собак и кошек возникает логичный вопрос: можно ли во время карантина выгуливать своих любимцев?

На мой взгляд, кошку нельзя держать дома. Однако собака привыкла гулять, поэтому удержать ее дома просто невозможно. Собаке нужна свобода, свежий воздух, активное движение и т.д., поэтому ее обязательно надо выгуливать. Каких жестких ограничений для выгула собак нет. Вы можете выйти с любимцем на прогулку туда, где гуляли раньше. Просто ограничьте для себя общение с их владельцами.

Есть мнение, что вирус может задержаться на шерсти животных и таким образом попасть в человека. Верно ли это?

Технически – может. Но также технически он может задержаться на вашей одежде и обуви. То есть шансов на то, что во время прогулки с собакой вирус задержится именно на животном, не более, чем на вашей одежде. Если вы будете придерживаться элементарных правил гигиены, то это делает невозможным заражения. Также нецелесообразно, по-моему, одевать на животных медицинские маски. Этого делать точно не нужно.

Каких правил гигиены должны придерживаться владельцы собак

Мыть лапы любимцу. Но если помыли лапки животному – не забудьте помыть и свои. Это элементарные правила гигиены!

Если вы погладили на улице собачку – помойте руки, а иногда – дезинфицируйте растворами.

Выгуливая собаку, избегайте людных мест. Постарайтесь на время карантина также сократить общение питомца с другими животными.

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