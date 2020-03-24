Другий тиждень поспіль громадськість схвильована поширенням коронавірусної інфекції COVID-19. Напругу підігріває припущення, що коронавірус COVID-19 можуть розповсюджувати собаки та коти. Чи дійсно людям загрожує вірус, який розносять домашні улюбленці? На це питання спеціально для читачів сайту STB.UA відповів головний лікар ветеринарної клініки Снєжевських — Олександр Снєжневський.

На запитання про те, чи можна заразитися коронавірусною інфекцією COVID-19 від собак чи котів, експерт відповідає чітко – не можна:

Таких даних, що можна заразитися на COVID-19 від тварин, немає. Я користуюсь перевіреною інформацією, і таку думку поділяють більшість професійних ветеринарів. Я спілкуюся у соціальних мережах з колегами, і всі дуже переживають за це. Адже багато людей поширюють інформацію, що нібито комунікуючи з тваринами можна заразитися коронавірусом. Однак таких даних немає, все це вигадки! Немає науково підтверджених випадків зараження COVID-19 від тварин.

Власники домашніх тварин знають, що собаки і кішки теж хворіють на коронавірус. Однак заразитися людям на цей вірус від них не можна:

У світі є більше 40 видів коронавірусів. Все це – різні віруси, які діляться на 4 типи: альфа (коти й собаки), бета (люди), гамма і дельта (птахи і риби). Спільна в них тільки будова — відростки, що нагадують корону. Звідси і назва. Коронавірусні інфекції собак і котів також різні. У собак це вірус CCoV, у котів – FCoV. Собака не може заразитися від кішки і навпаки. Альфа віруси не передаються людям, так само і люди не можуть заразити бета вірусом свого домашнього улюбленця. COVID-19 відноситься до бета-вірусів.

В деяких власників собак і котів виникає логічне запитання: чи можна під час карантину вигулювати своїх улюбленців?

На мій погляд, кішку можна тримати вдома. Однак собака звикла гуляти, тому втримати її вдома просто неможливо. Собаці потрібна свобода, свіже повітря, активний рух і т.д., тому її обов’язково треба вигулювати. Якихось жорстких обмежень для вигулу собак немає. Ви можете вийти з улюбленцем на прогулянку туди, де гуляли раніше. Просто обмежте для себе спілкування з їхніми власниками.

Є думка, що вірус може затриматися на шерсті тварин і таким чином потрапити до людини. Чи вірно це?

Технічно – може. Але також технічно він може затриматися на вашому одязі і взутті. Тобто шансів на те, що під час прогулянки з собакою вірус затримається саме на тварині, не більше, ніж на вашому одязі. Якщо ви дотримуватиметесь елементарних правил гігієни, то це унеможливлює зараження. Також недоцільно, як на мене, одягати на тварин медичні маски. Цього робити точно не потрібно.

Яких правил гігієни мають притримуватись власники собак

Мити лапи улюбленцю. Але якщо помили лапки тварині – не забудьте помити і свої. Це елементарні правила гігієни!

Якщо ви погладили на вулиці песика – помийте руки, а інколи – дезінфікуйте розчинами.

Вигулюючи собаку, уникайте людних місць. Постарайтеся на час карантину також скоротити спілкування вихованця з іншими тваринами.

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