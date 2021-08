Україна починає виходити з карантину. З 12 травня у столиці відкрилися літні майданчики і тераси кафе і ресторанів. А, значить, саме час подбати про чудовий відпочинок. Читайте в нашому матеріалі перелік кращих літніх майданчиків в закладах Києва в 2021 році! Від запаморочливих панорамних видів столиці до прихованих від сторонніх очей двориків.

Більше на тему: Куди піти з дитиною в Києві: топ-7 сімейних ресторанів столиці

Адреса: Дніпровський узвіз, 1

Ресторан сучасної азіатської кухні «Guramma» з одним із найкращих панорамних видів на серце столиці — київські пагорби і куполи Києво-Печерської лаври. В меню — широке розмаїття риби і морепродуктів, де головне — зберегти свіжість продуктів, не вбиваючи смак і фактуру зайвою термообробкою. Одна з цінностей закладу — здоровий спосіб життя, тому періодично в ресторані відбуваються yoga-сніданки, які базуються на принципах сироїдної кухні. Також в меню для себе знайдуть багато цікавого і вегетаріанці.

Адреса: вул. Іллінська, 18-г

«Vero Vero» — затишний італійський ресторан на Подолі. Літня мальовнича тераса з фонтаном — візитна картка закладу. У традиційній італійської траторії вечорами грає жива музика, а для дітей у вихідні проходять майстер-класи і кінопокази під відкритим небом.

Адреса: вул. Велика Васильківська, 100

Літня тераса ресторану «Bassano» з видом на одну з визначних пам’яток Києва — Миколаївський костел — вважається однією з найбільш мальовничих у Києві. Меню складається з класичних і авторських середземноморських страв і оновлюється кожен сезон. Гордість ресторану — винна карта, яка налічує близько 200 вин, велику частину яких не знайти більше ніде в Україні.

Адреса: вул. Болсуновська, 13/15

У бізнес-центрі IQ розташований один із найвідоміших закладів Києва — ресторан «Coin». На літній терасі відкривається чудовий вид на зелені київські пагорби ботанічного саду і Батьківщину-мати. Це місце віддалене від шуму і метушні великого міста – ідеальне рішення для літнього відпочинку.

Адреса: Проспект Лобановського, 56/21-а

Ресторан грецької кухні «PapaFeta» може похвалитися однією з найзатишніших літніх терас в столиці — панорамний вид на місто з висоти 11-го поверху і неймовірний захід сонця.

Адреса: Готель Premier Palace Hotel Kyiv, бул. Т. Шевченка / вул. Пушкінська, 5-7/29

Ресторан з однією з найкращих літніх терас розташовується на даху готелю Premier Palace Hotel Kyiv та радує своїх гостей панорамним видом на Хрещатик, Бессарабський ринок і Олімпійський стадіон. Майданчик розділено на кілька зон — на відкриту і криту. Інтер’єр в сучасному стилі доповнюють живі квіти. Гостям пропонують авторське меню з вишуканими десертами і чудовою коктейльною картою.

Адреса: Готель Hyatt Regency, вул. Алли Тарасової, 5

В готелі Haytt Regency в центрі Києва відкривається захопливий панорамний вид на Софіївський та Михайлівський собори. Смачні коктейлі, кальян і жива музика — найкращі вечори в компанії друзів забезпечені.

Адреса: вул. Пушкінська, 42/4, БЦ «Credit Agricole»

Для творців ресторану «MurMur» — це велика квартира для друзів з просторою терасою на даху з музикою з власної вінілової фонотеки. Тут ви не знайдете жодного складного дрес-коду. Тільки смачна їжа і танці з коктейлем в руці.

Адреса: Бутік-готель Воздвиженський, вул. Воздвиженська, 60-а/б

Ресторан «Тераса» в бутік-готелі Воздвиженський розташований у власному терасному саду, який бере витоки у 18 столітті у панорамній терасі на даху готелю. У меню ви знайдете страви європейської та української кухонь, а також спеціальне дитяче меню з найсвіжіших місцевих фермерських продуктів.

Адреса: вул. Боричів тік, 35-а

Романтична і затишна атмосфера — саме те, що ви знайдете в Kachorovska store & cafe. У 2015 році відкрили двері для відвідувачів магазин і ательє, а далі це трансформувалося в щось більше — місце зустрічі старих і нових друзів, творчих і ділових людей. Оновлене меню, ідеально зелена галявина і жива музика — прекрасне поєднання для неквапливого проведення часу.

Адреса: Андріївський узвіз, 2-д

Кафе-бар «Druzi Cafe» розташувалося в самому серці Києва — в мальовничому дворику на Андріївському узвозі. Інтернаціональна смачна кухня та настільні ігри допоможуть прекрасно провести час в компанії друзів.

Адреса: вул. Мечникова, 2

Вlack Market Restaurant пропонує інтелектуальну космополітичну кухню на локальних продуктах. Тераса закладу розташована далеко від галасливих вулиць мегаполіса і прихована в глибині вулиць. Оранжерея з великою кількістю природного освітлення і зелених рослин у вечірній час перетворюється в pre-party-зону біля барної стійки зі спеціально підсвічуваною вивіскою, а жива музика створить особливу атмосферу.

Більше на тему: Куди піти з дітьми в Києві: улюблені місця зірок СТБ

Адреса: вул. Електриків, 29-а

Літня тераса ресторану клубу «5 елемент» — маленький оазис для романтиків і гурманів, цінителів автентичної краси зеленого Києва і терпкого смаку букета вин.

Адреса: Музейний провулок, 4

«Sanpaolo» — заклад високої кухні в самому серці столиці. У ресторані затишна атмосфера, кухня від шефа, в яку входять страви різних кулінарних шедеврів, і літня тераса, виконана в стилі європейського дворика.

Адреса: вул. Січових Стрільців, 20

Ресторан «Alaska» отримав заслужену популярність за невимушену атмосферу і автентичну авторську кухню. Вишуканий інтер’єр, романтична атмосфера і жива музика роблять це місце ідеальним для побачень.

Адреса: вул. Велика Васильківська, 85/87

Чайхона «ESHAK» — переплетення східної культури і сучасного уявлення про розкішне життя: дерев’яні меблі, перські килими, достаток зелені, тіниста літня тераса. В меню східна, європейська та українська кухні.



Адрес: вул. Січових стрільців, 82

У сквері біля ресторану «Vino e Cucina» розташувалася улюблена гостями літня тераса — простора і затишна одночасно. У закладі ви знайдете понад 1400 найкращих вин з усього світу, 100 видів шампанського та ігристих вин і 50 видів грапи. А завдяки особливій концепції пити вино можна в ресторані за цінами бутіка і навіть забрати його додому.

Адреса: вул. Тургенєвська, 55

«Cafе Charlotte» — це не просто місце, де можна випити чашку ароматної кави і насолодитися свіжим круасаном, це місце з особливою атмосферою, це кафе для закоханих в Париж. Сюди приходять, щоб радіти, щоб відчувати, щоб жити. Тут отримують насолоду від простих, але таких дивовижних речей: аромату кави, ковтка вина, невимушеного спілкування, нових знайомств і спільного сніданку з давнім знайомим.

Адреса: вул, Зоологічна, 10

На території ресторану «Ronin» цілих 4 літніх тераси — ідеальне місце для сімейних пікніків і святкування важливих подій. В меню — перуансько-японська кухня, яка підкорила весь світ, і велика колекція японського віскі, а також коктейлі на основі перуанської виноградної горілки.

Адреса: вул. Успішна, 30

Літня тераса ресторану «YOLO Grill & Bar» підкорює з першого погляду — велика кількість зелені, меблі з ротангу, акценти на дерев’яних структурах. Філософія закладу — проживати кожну хвилину по максимуму. Унікальна гастрономічна концепція дозволить стикнутися з культурою різних країн світу.

Адреса: вул. Дніпровська набережна, 14-д

З 1 червня знову відкриється улюблений сімейний ресторан киян «Villa Riviera». Простора світла тераса з великою кількістю зелені і панорамним видом на затоку Дніпра — найкраще місце для зустрічі літніх заходів сонця.

Адреса: вул. Солом’янська, 11

Адреса: вул. Федорова, 10

Уже понад 10 років ресторан «Кувшин» – улюблене місце для відпочинку жителів столиці. Дві літніх тераси розташувалися в зеленому сквері біля фонтану. Вечорами гостей чекають виступи вуличних музикантів.

Більше на тему: Куди піти в Києві: топ-10 закладів з незвичайним морозивом

Джерело фото: соціальні мережі закладів

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.