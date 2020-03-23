От Coldplay до HARDKISS: подборка онлайн-концертов, которая вас удивит!

Карантин – не повод для скуки. Это идеальное время для новых начинаний, учебы и крутых моментов! Специально для читателей STB.UA редакция сайта собрала список прошедших живых онлайн-концертов и парочку запланированных выступлений. Смотрите прямо сейчас!

Онлайн-квартирник Сергея Бабкина

Для тех, кто ценит атмосферу и уют, желаем заглянуть в Instagram воодушевляющего мечтателя Сергея Бабкина! В нем он вместе со своими детьми и женой Снежаной поет любимые песни под гитару. «Де би я», «Пробач», «Привіт, Бог» и многие другие очаруют и перенесут вас в семейную атмосферу дома Бабкиных.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Перший онлайн-квартирник Сергія Бабкіна 🖤 Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official) 18 Мар 2020 в 11:10 PDT

Онлайн-концерт Александра Кривошапко

А тех, кто любят драйв и душевность одновременно, ждет первый онлайн-концерт с фортепиано в прямом эфире Instagram молодого и обаятельного Александра Кривошапко. «Во вторник, 24.03.20 в 19.00 я выйду в прямой эфир Инстаграм, чтобы попеть для вас вкусных песен, аккомпанируя себе на фортепиано, а также пообщаться с вами и ответить на интересующие вопросы», – написал Саша на своей странице.

Концерт The Hardkiss в домашней студии

Фронтвумен украинской группы и экс-судья легендарного шоу на телеканале СТБ «Х-фактор» Юлия Санина подбадривала своих фанатов еще 18 марта – на следующий же день после введения ограничительных мер. Она с легкостью организовала из домашней студии – камерное выступление. Смотрите, как Юлия исполняет любимейшие хиты The Hardkiss прямо сейчас!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Для тех, кто пропустил online стрим. Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss) 21 Мар 2020 в 6:16 PDT

Ламповый концерт KRUTЬ

Финалистка Национального отбора на Евровидение Марина Круть сегодня сыграет ламповый концерт. Бандуристка сыграет свои хиты в 20:00 на Youtube-канале онлайн-журнала СЛУХ.

По словам редакторов, журнал о музыке СЛУХ запускает марафон онлайн-концертов — КАРАНТИН LIVE: fire. На своем Youtube-канале они ежедневно в 20:00 будут стримить ламповые концерты украинских исполнителей.

Получасовый сет от Coldplay

Известный музыкант Крис Мартин из британской рок-группы Coldplay вышел в эфир один, без музыкантов, и отыграл небольшой получасовой сет в прямом эфире Instagram. Запись этого шоу группа опубликовала на своей странице под хэштегом #TogetherAtHome – вместе дома. Мартин признался, что очень волнуется, потому что стадионы в его жизни были не раз, а такой формат он испытывал впервые.

Песни под фортепиано от Джона Ледженда

Как и Крис Мартин, известный американский соул-музыкант провел свое выступление под хэштегом #TogetherAtHome. Почти целый час Ледженд исполнял свои баллады при помощи любимой жены, модели Крисси Тейген, и детей. Его песни звучали под красивую музыку фортепиано.

Онлайн-сольник Джамалы

На завтра, 24 марта, запланирован онлайн-сольник победительницы Евровидения-2016, украинской певицы Джамалы. На какой платформе он пройдет, пока неизвестно, но анонс с кавером на песню Билли Айлиш «No Time To Die» получился довольно интересный.

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