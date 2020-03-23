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Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

От Coldplay до HARDKISS: подборка онлайн-концертов, которая вас удивит!

23.03.2020

Карантин – не повод для скуки. Это идеальное время для новых начинаний, учебы и крутых моментов! Специально для читателей STB.UA редакция сайта собрала список прошедших живых онлайн-концертов и парочку запланированных выступлений. Смотрите прямо сейчас!

Онлайн-квартирник Сергея Бабкина

Для тех, кто ценит атмосферу и уют, желаем заглянуть в Instagram воодушевляющего мечтателя Сергея Бабкина! В нем он вместе со своими детьми и женой Снежаной поет любимые песни под гитару. «Де би я», «Пробач», «Привіт, Бог» и многие другие очаруют и перенесут вас в семейную атмосферу дома Бабкиных. 

 

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Перший онлайн-квартирник Сергія Бабкіна 🖤

Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)

Онлайн-концерт Александра Кривошапко

 

 

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Друзья , всем привет!❤️ Те , кто внимательно смотрел мои сторис -уже в курсе . Карантин сковал наши возможности и запер нас дома . Однако , это не повод унывать . Если Вы уже пересмотрели все сериалы , прочли все , что есть дома, включая газеты и журналы в туалете , а @yurydud ещё не выпустил новое интересное интервью , не беда . Коль уж концертные залы и клубные площадки под запретом ,Мы с @marinasherba решили немного развлечь Вас в онлайн -режиме . Во вторник , 24.03.20 в 19.00 я выйду в прямой эфир Инстаграм, чтобы попеть для Вас вкусных песен , аккомпанируя себе на фортепиано, а так же , пообщаться с Вами и ответить на интересующие вопросы. Сделаю это с огромным удовольствием. А если Вам зайдёт , то чуть позже мы порадуем уже более масштабной версией сего действа . Мне очень нужно , чтобы Вы помогли мне максимально распространить информацию об этой затее . В сторис буду напоминать ! Так что , устраивайтесь во вторник поудобнее – песни спою красивые 🙂

Публикация от Александр Кривошапко (@alexanderkrivoshapko)

А тех, кто любят драйв и душевность одновременно, ждет первый онлайн-концерт с фортепиано в прямом эфире Instagram молодого и обаятельного Александра Кривошапко. «Во вторник, 24.03.20 в 19.00 я выйду в прямой эфир Инстаграм, чтобы попеть для вас вкусных песен, аккомпанируя себе на фортепиано, а также пообщаться с вами и ответить на интересующие вопросы», –  написал Саша на своей странице.

Концерт The Hardkiss в домашней студии

Фронтвумен украинской группы и экс-судья легендарного шоу на телеканале СТБ «Х-фактор» Юлия Санина подбадривала своих фанатов еще 18 марта – на следующий же день после введения ограничительных мер. Она с легкостью организовала из домашней студии – камерное выступление. Смотрите, как Юлия исполняет любимейшие хиты The Hardkiss прямо сейчас! 

 

 

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Для тех, кто пропустил online стрим.

Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss)

Ламповый концерт KRUTЬ 

Финалистка Национального отбора на Евровидение Марина Круть сегодня сыграет ламповый концерт. Бандуристка сыграет свои хиты в 20:00 на Youtube-канале онлайн-журнала СЛУХ. 

По словам редакторов, журнал о музыке СЛУХ запускает марафон онлайн-концертов — КАРАНТИН LIVE: fire. На своем Youtube-канале они ежедневно в 20:00 будут стримить ламповые концерты украинских исполнителей.

 

 

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СЛУХ запускає марафон онлайн-концертів – КАРАНТИН LIVE 🔥 ⠀ На своєму Youtube-канал вони щодня стрімитимуть лампові концерти українських виконавців. ⠀ Першою гратиме бандуристка KRUTЬ – підключайтесь 24 березня о 20:00. Круть підкорила всіх у Нацвідборі на «Євробачення» своєю магічною музикою 🥰 ⠀ Щоб не пропустити початок, треба підписатись на Youtube-канал і поставити дзвіночок 🔔 ⠀ За бажанням ви зможете фінансово підтримати виконавців та СЛУХ під час перегляду 🙌

Публикация от Concert.ua (@concert_ua)

Получасовый сет от Coldplay

Известный музыкант Крис Мартин из британской рок-группы Coldplay вышел в эфир один, без музыкантов, и отыграл небольшой получасовой сет в прямом эфире Instagram. Запись этого шоу группа опубликовала на своей странице под хэштегом #TogetherAtHome – вместе дома. Мартин признался, что очень волнуется, потому что стадионы в его жизни были не раз, а такой формат он испытывал впервые. 

 

 

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Chris played a mini gig at home earlier today on IG Live. @glblctzn @WHO @JohnLegend #TogetherAtHome

Публикация от Coldplay🌙☀️ (@coldplay)

Песни под фортепиано от Джона Ледженда

Как и Крис Мартин, известный американский соул-музыкант провел свое выступление под хэштегом #TogetherAtHome. Почти целый час Ледженд исполнял свои баллады при помощи любимой жены, модели Крисси Тейген, и детей. Его песни звучали под красивую музыку фортепиано. 

 

Онлайн-сольник Джамалы

На завтра, 24 марта, запланирован онлайн-сольник победительницы Евровидения-2016, украинской певицы Джамалы. На какой платформе он пройдет, пока неизвестно, но анонс с кавером на песню Билли Айлиш «No Time To Die» получился довольно интересный.

 

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