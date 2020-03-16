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Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Коронавирус в Украине 2020: что посмотреть на карантине

16.03.2020

С 12 марта во всей стране объявили карантин, связанный с распространением коронавируса. Это значит, что украинцам по возможности нужно оставаться дома и не посещать массовые мероприятия. А чтобы вы не скучали в этот непростой период, телеканал СТБ приготовил для вас много интересных проектов и сериалов, которые скрасят ваши вечера. Что посмотреть во время карантина, читайте в нашем материале. 

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«Холостяк»

Главное романтическое шоу весны ‒ проект «Холостяк». Успешный, уверенный и профессиональный пилот Макс Михайлюк пришел на проект, чтобы встретить свою любовь и построить крепкие, долгосрочные и надежные отношения. Смотрите каждую пятницу в 19:00 на телеканале СТБ. Кто же из участниц пройдет долгий путь от первой вечеринки до финала, где получит заветное кольцо?  

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«Ничто не случается дважды»

С 16 марта на телеканале СТБ пройдет показ многосерийного фильма Оксаны Байрак «Ничто не случается дважды» с долгожданным продолжением. Напомним, что история героев фильма «Ничто не случается дважды» начинается в небольшом военном городке на самой границе. Но тихим и мирным он только кажется. Это маленькая страна со своими правилами, где есть место страсти, любви, верности и измене. Перед героями стоят трудные решения и роковые встречи, которые приведут к испытаниям… или же к большой любви? «Ничто не случается дважды» будет выходить сразу по две серии с понедельника по четверг в 20:05.

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«МастерШеф. Профессионалы»

Второй сезон кулинарного проекта «МастерШеф. Профессионалы» стартовал 28 февраля. Зрителей ждут обновленные, еще более сложные конкурсы и задания. Новые участники в лице настоящих профи, будут бороться за звание лучшего кулинара страны. Сезон будет чрезвычайно горячим и интригующим. Зрителей также ждет обновленный состав судей. К Эктору Хименес-Браво и Владимиру Ярославскому присоединилась Ольга Мартыновская — победительница 3 сезона кулинарного шоу. Смотрите проект «Мастершеф. Профессионалы»-2 каждую субботу в 19:00!

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«Слепая»

В основе проекта «Слепая» лежат реальные судьбы людей. Главная героиня — слепая провидица бабушка Люба. Она обладает мудростью предков и чувствует людей, обращающихся к ней за помощью. Благодаря приметам и особым знаниям она помогает героям защитить себя и своих близких от невзгод. Связаться с окружающим миром ведунье помогает ее внучка Катя. Она ведет блог, в котором рассказывает истории людей, ищущих помощи у бабушки. А еще делится ее мудростями: почему нельзя принимать в подарок монеты, как зеркало в спальне может разрушить самый крепкий брак, чем опасен беспорядок в доме… Смотрите сериал с понедельника по четверг в 18:00!

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«Один за всіх»

Проект «Один за всіх» затрагивает такие темы, за которые боятся браться новости и программы расследований. Порой на некоторые резонансные случаи не обращает внимание ни полиция, ни прокуратура. Каждый выпуск «Один за всіх» не просто рассказывает о проблемах, а ищет способы их решения и всегда доводит дело до конца. Смотрите социальный проект по воскресеньям в 20:00. 

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«Таємниці ДНК»

«Таємниці ДНК» — проект, аналогов которому нет в Украине. Герои смогут обрести ответы на самые волнующие и жизненно важные вопросы и расскажут свои истории от и до. В конце программы ведущая Татьяна Высоцкая откроет тайный конверт с результатами теста ДНК, который ответит на главный вопрос гостя. Показ премьерного выпуска проекта «Таємниці ДНК» на этой неделе состоится в воскресенье, 22 марта, в 21:45.

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«Неймовірна правда про зірок»

«Неймовірна правда про зірок» — уникальный проект канала СТБ, в котором зрители увидят жизнь знаменитостей совершенно с неожиданной стороны. В этой программе популярные артисты и телеведущие предстают обычными людьми со своими слабостями и пристрастиями. Ведущие проекта — очаровательная Надежда Матвеева и бессменный Григорий Решетник. Смотрите проект «Неймовірна правда про зірок» с 30 марта с понедельника по четверг на телеканале СТБ.

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«Супермама» 

«Супермама» — это новое психологическое семейное реалити телеканала СТБ, ведущим которого станет Дмитрий Карпачев. Еженедельно четыре мамы будут соревноваться за звание «Супермамы». Они будут знакомиться с детьми своих конкуренток, анализировать их стиль воспитания, оценивать общий климат в семье, самореализацию мамы и другие моменты. Дмитрий Карпачев будет комментировать поступки мам, давать практические советы по воспитанию детей, а также отдаст свои баллы одной из них. Та, которая в конце недели набирает наибольшее количество баллов, получает звание «Супермама». Смотрите новый проект уже скоро на телеканале СТБ.

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