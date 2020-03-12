Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Коронавирус в Украине 2020: чем занять ребенка

12.03.2020

С 12 марта на протяжении трех недель в Украине из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции запланировано введение карантина. В это время в столице кроме учебных заведений будут также закрыты развлекательные центры и кинотеатры. Чем занять ребенка во время карантина? Да так, чтобы было и весело, и с пользой? Об этом читайте в нашем материале. 

коронавирус

Больше по теме: Изучение английского языка для детей: с чего начать и главные принципы

Прогулки на свежем воздухе

На дворе март и прекрасная погода. В такое золотое время неохота сидеть дома. Но что делать, если появляться в местах скопления большого количества людей нежелательно? Если у вас есть машина, вы можете отправиться на небольшую прогулку, например, в лес. Устройте семейный пикник, прогуляйтесь, поиграйте в подвижные игры. Главное, чтобы вам было весело. 

коронавирус

Настольные игры

Во время карантина у ребенка, да и у мамы, которая за ним приглядывает, будет много свободного времени. Чтобы с пользой провести день, найдите часок-другой на то, чтобы поиграть в настольные игры. Благо их выбор достаточно разнообразен. Монополия, домино, лото и прочие интересные игры. Они не только займут ребенка, но и позволят научиться чему-то новому.

коронавирус

Вырастить растение

Весна ‒ время для того, чтобы посадить рассаду. И не страшно, если вы живете в городе. Некоторые растения прекрасно растут в горшках. Так что смело можете бежать в магазин за семенами помидоров, лимонов или авокадо. Выращивание растений не только повысит знания вашего ребенка по ботанике, но и добавит ему ответственности! Ведь за растением нужно правильно ухаживать!

коронавирус

Распечатать фотографии

Сегодня мы почти не печатаем фотографии. Все чаще храним их в смартфоне или на компьютере. А зря! Что может быть лучше портретов или любых других семейных фото, красиво развешанных на стенах. Карантин ‒ прекрасная возможность разобрать накопившиеся старые фото, выбрать самые лучшие, распечатать их и повесить в комнатах.  Кто знает, может, такое занятие разбудит в вашем ребенке интерес к фотографии и он захочет развиваться в этом направлении. 

коронавирус

Больше по теме: Что почитать с детьми: список полезных энциклопедий

Приготовить новое блюдо

Карантин можно провести с пользой. Спросите, какое новое блюдо хотят попробовать ваши дети. Возьмите кулинарную книгу или выберите новый рецепт известного шеф-повара и приготовьте праздничный обед. А еще лучше, пусть ваше чадо готовит вместе с вами. Такие мастер-классы можно устраивать хоть каждый день. Было бы желание. 

коронавирус

Заняться творчеством

У каждого из нас есть своя маленькая мечта, на которую часто не хватает времени. Так вот карантин ‒ прекрасная возможность воплотить в реальность давнее желание научиться играть на пианино, написать картину или небольшой рассказ. Главное выделять для этого пару часов ежедневно. И мы уверены, что через три недели вы научитесь многому. 

коронавирус

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить