Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Коронавирус в Украине: как защитить себя

16.03.2020

С 12 марта в Украине объявлен карантин, который связан с появлением коронавируса. По состоянию на 16 марта (9:00) официально в нашей стране зафиксировано пять случае заражения COVID-19. Один ‒ с летальным исходом. Как уберечь себя от коронавируса? Подробнее читайте в нашем материале. 

коронавирус

Коронавирус — это острое вирусное заболевание, характеризующееся преимущественным поражением дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта. Сегодня это заболевание было обнаружено у жителей 110 стран мира. 

Что сделать, чтобы не заразиться коронавирусом? Для этого следует придерживаться простых мер предосторожности. 

Больше по теме: Что делать, если заподозрили коронавирус у себя или близких

Меры профилактики коронавируса:

  • откажитесь от поездок в регионы, где наиболее часто встречается коронавирусная инфекция;
  • не контактируйте с людьми, которые вернулись из стран с высоким фактором заражения коронавирусом;
  • носите средства индивидуальной защиты (маски), если у вас есть признаки респираторных заболеваний;
  • регулярно мойте руки с мылом на протяжении 20-40 секунд;
  • не употребляйте в пищу сырое мясо;
  • не прикасайтесь к лицу руками, ведь вирус может проникать через слизистую;
  • ограничьте контакты на близком расстоянии (не менее 1,5 метра);
  • дезинфицируйте свои вещи (телефоны, планшеты и прочее) и пользуйтесь антисептиком;
  • укрепляйте местный иммунитет (соблюдайте температурный режим в помещении — 18-20 градусов, поддерживайте необходимую влажность — от 40 до 60%);
  • проветривайте помещение;
  • увлажняйте слизистые оболочки верхних дыхательных путей солевыми растворами.

Больше по теме: Коронавирус: симптомы, диагностика, лечение

коронавирус

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить