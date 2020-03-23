Від Coldplay до HARDKISS: добірка онлайн-концертів, яка вас здивує!

Карантин – це не привід для нудьги. Це ідеальний час для нових починань, навчання і крутих моментів! Спеціально для читачів STB.UA редакція сайту зібрала список минулих живих онлайн-концертів і парочку запланованих виступів. Дивіться прямо зараз!

Онлайн-квартирник Сергія Бабкіна

Для тих, хто цінує атмосферу і затишок, бажаємо заглянути в Instagram надихаючого мрійника Сергія Бабкіна! У ньому він разом зі своїми дітьми та дружиною Сніжаною співає улюблені пісні під гітару. «Де би я», «Пробач», «Привіт, Бог» і багато інших зачарують і перенесуть вас в сімейну атмосферу будинку Бабкіна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Перший онлайн-квартирник Сергія Бабкіна 🖤 Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official) 18 Мар 2020 в 11:10 PDT

Онлайн-концерт Олександра Кривошапко

А тих, хто люблять драйв і душевність одночасно, чекає перший онлайн-концерт з фортепіано в прямому ефірі Instagram молодого і привабливого Олександра Кривошапко. «У вівторок, 24.03.20 о 19.00 я вийду в прямий ефір Інстаграм, щоб поспівати для вас смачних пісень, акомпануючи собі на фортепіано, а також поспілкуватися з вами і відповісти на питання, що цікавлять», – написав Саша на своїй сторінці.

Концерт The Hardkiss в домашній студії

Фронтвумен українського гурту і екс-суддя легендарного шоу на телеканалі СТБ «Х-фактор» Юлія Саніна підбадьорювала своїх фанатів ще 18 березня – на наступний же день після введення обмежувальних заходів. Вона з легкістю організувала з домашньої студії – камерний виступ. Дивіться, як Юлія виконує найулюбленіші хіти The Hardkiss прямо зараз!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Для тех, кто пропустил online стрим. Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss) 21 Мар 2020 в 6:16 PDT

Ламповий концерт KRUTЬ

Фіналістка Національного відбору на Євробачення Марина Круть сьогодні зіграє ламповий концерт. Бандуристка зіграє свої хіти о 20:00 на Youtube-каналі онлайн-журналу СЛУХ.

За словами редакторів, журнал про музику СЛУХ запускає марафон онлайн-концертів – КАРАНТИН LIVE: fire. На своєму Youtube-каналі вони щодня о 20:00 будуть робити стрім лампові концерти українських виконавців.

Півгодинний сет від Coldplay

Відомий музикант Кріс Мартін з британської рок-групи Coldplay вийшов в ефір один, без музикантів, і відіграв невеликий півгодинний сет в прямому ефірі Instagram. Запис цього шоу група опублікувала на своїй сторінці під хештегом #TogetherAtHome – разом вдома. Мартін зізнався, що дуже хвилюється, тому що стадіони в його житті були не раз, а такий формат він відчував вперше.

Пісні під фортепіано від Джона Ледженда

Як і Кріс Мартін, відомий американський соул-музикант провів свій виступ під хештегом #TogetherAtHome. Майже цілу годину Ледженд виконував свої балади за допомогою улюбленої дружини, моделі Кріссі Тейге, і дітей. Його пісні звучали під красиву музику фортепіано.

Онлайн-сольник Джамали

На завтра, 24 березня, заплановано онлайн-сольник переможниці Євробачення 2016, української співачки Джамали. На якій платформі він пройде, поки невідомо, але анонс з кавером на пісню Біллі Айліш «No Time To Die» вийшов досить цікавий.

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