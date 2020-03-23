Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Від Coldplay до HARDKISS: добірка онлайн-концертів, яка вас здивує!
Карантин – це не привід для нудьги. Це ідеальний час для нових починань, навчання і крутих моментів! Спеціально для читачів STB.UA редакція сайту зібрала список минулих живих онлайн-концертів і парочку запланованих виступів. Дивіться прямо зараз!
Онлайн-квартирник Сергія Бабкіна
Для тих, хто цінує атмосферу і затишок, бажаємо заглянути в Instagram надихаючого мрійника Сергія Бабкіна! У ньому він разом зі своїми дітьми та дружиною Сніжаною співає улюблені пісні під гітару. «Де би я», «Пробач», «Привіт, Бог» і багато інших зачарують і перенесуть вас в сімейну атмосферу будинку Бабкіна.
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Онлайн-концерт Олександра Кривошапко
А тих, хто люблять драйв і душевність одночасно, чекає перший онлайн-концерт з фортепіано в прямому ефірі Instagram молодого і привабливого Олександра Кривошапко. «У вівторок, 24.03.20 о 19.00 я вийду в прямий ефір Інстаграм, щоб поспівати для вас смачних пісень, акомпануючи собі на фортепіано, а також поспілкуватися з вами і відповісти на питання, що цікавлять», – написав Саша на своїй сторінці.
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Друзья , всем привет!❤️ Те , кто внимательно смотрел мои сторис -уже в курсе . Карантин сковал наши возможности и запер нас дома . Однако , это не повод унывать . Если Вы уже пересмотрели все сериалы , прочли все , что есть дома, включая газеты и журналы в туалете , а @yurydud ещё не выпустил новое интересное интервью , не беда . Коль уж концертные залы и клубные площадки под запретом ,Мы с @marinasherba решили немного развлечь Вас в онлайн -режиме . Во вторник , 24.03.20 в 19.00 я выйду в прямой эфир Инстаграм, чтобы попеть для Вас вкусных песен , аккомпанируя себе на фортепиано, а так же , пообщаться с Вами и ответить на интересующие вопросы. Сделаю это с огромным удовольствием. А если Вам зайдёт , то чуть позже мы порадуем уже более масштабной версией сего действа . Мне очень нужно , чтобы Вы помогли мне максимально распространить информацию об этой затее . В сторис буду напоминать ! Так что , устраивайтесь во вторник поудобнее – песни спою красивые 🙂
Концерт The Hardkiss в домашній студії
Фронтвумен українського гурту і екс-суддя легендарного шоу на телеканалі СТБ «Х-фактор» Юлія Саніна підбадьорювала своїх фанатів ще 18 березня – на наступний же день після введення обмежувальних заходів. Вона з легкістю організувала з домашньої студії – камерний виступ. Дивіться, як Юлія виконує найулюбленіші хіти The Hardkiss прямо зараз!
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Ламповий концерт KRUTЬ
Фіналістка Національного відбору на Євробачення Марина Круть сьогодні зіграє ламповий концерт. Бандуристка зіграє свої хіти о 20:00 на Youtube-каналі онлайн-журналу СЛУХ.
За словами редакторів, журнал про музику СЛУХ запускає марафон онлайн-концертів – КАРАНТИН LIVE: fire. На своєму Youtube-каналі вони щодня о 20:00 будуть робити стрім лампові концерти українських виконавців.
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СЛУХ запускає марафон онлайн-концертів – КАРАНТИН LIVE 🔥 ⠀ На своєму Youtube-канал вони щодня стрімитимуть лампові концерти українських виконавців. ⠀ Першою гратиме бандуристка KRUTЬ – підключайтесь 24 березня о 20:00. Круть підкорила всіх у Нацвідборі на «Євробачення» своєю магічною музикою 🥰 ⠀ Щоб не пропустити початок, треба підписатись на Youtube-канал і поставити дзвіночок 🔔 ⠀ За бажанням ви зможете фінансово підтримати виконавців та СЛУХ під час перегляду 🙌
Півгодинний сет від Coldplay
Відомий музикант Кріс Мартін з британської рок-групи Coldplay вийшов в ефір один, без музикантів, і відіграв невеликий півгодинний сет в прямому ефірі Instagram. Запис цього шоу група опублікувала на своїй сторінці під хештегом #TogetherAtHome – разом вдома. Мартін зізнався, що дуже хвилюється, тому що стадіони в його житті були не раз, а такий формат він відчував вперше.
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Chris played a mini gig at home earlier today on IG Live. @glblctzn @WHO @JohnLegend #TogetherAtHome
Пісні під фортепіано від Джона Ледженда
Як і Кріс Мартін, відомий американський соул-музикант провів свій виступ під хештегом #TogetherAtHome. Майже цілу годину Ледженд виконував свої балади за допомогою улюбленої дружини, моделі Кріссі Тейге, і дітей. Його пісні звучали під красиву музику фортепіано.
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Social distancing is important, but that doesn’t mean it has to be boring. I did a little at-home performance to help lift your spirits. @Miguel, @CharliePuth – you want next? Learn more about how you can take action to help slow the spread of coronavirus with our partners at @WHO and @GlblCtzn globalcitizen.org/coronavirus #TogetherAtHome
Онлайн-сольник Джамали
На завтра, 24 березня, заплановано онлайн-сольник переможниці Євробачення 2016, української співачки Джамали. На якій платформі він пройде, поки невідомо, але анонс з кавером на пісню Біллі Айліш «No Time To Die» вийшов досить цікавий.
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Що можуть робити музиканти під час карантину? Грати музику, яка надихає. Дякую, що вже завалили мій direct ідеями наступного каверу. Далі буде… ⠀ No Time to Die, друзі! Все буде добре! ⠀ Thank you for the song @billieeilish ⠀ @andrey_chmut @vovasharykov ⠀ P.S. Онлайн-концерт обов’язково буде – 24 березня о 19.00 ❤️ ⠀ #разомвдома #TogetherAtHome