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Від Coldplay до HARDKISS: добірка онлайн-концертів, яка вас здивує!

23.03.2020

Карантин – це не привід для нудьги. Це ідеальний час для нових починань, навчання і крутих моментів! Спеціально для читачів STB.UA редакція сайту зібрала список минулих живих онлайн-концертів і парочку запланованих виступів. Дивіться прямо зараз!

Онлайн-квартирник Сергія Бабкіна

Для тих, хто цінує атмосферу і затишок, бажаємо заглянути в Instagram надихаючого мрійника Сергія Бабкіна! У ньому він разом зі своїми дітьми та дружиною Сніжаною співає улюблені пісні під гітару. «Де би я», «Пробач», «Привіт, Бог» і багато інших зачарують і перенесуть вас в сімейну атмосферу будинку Бабкіна.

 

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Перший онлайн-квартирник Сергія Бабкіна 🖤

Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)

Онлайн-концерт Олександра Кривошапко

А тих, хто люблять драйв і душевність одночасно, чекає перший онлайн-концерт з фортепіано в прямому ефірі Instagram молодого і привабливого Олександра Кривошапко. «У вівторок, 24.03.20 о 19.00 я вийду в прямий ефір Інстаграм, щоб поспівати для вас смачних пісень, акомпануючи собі на фортепіано, а також поспілкуватися з вами і відповісти на питання, що цікавлять», – написав Саша на своїй сторінці.

 

 

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Друзья , всем привет!❤️ Те , кто внимательно смотрел мои сторис -уже в курсе . Карантин сковал наши возможности и запер нас дома . Однако , это не повод унывать . Если Вы уже пересмотрели все сериалы , прочли все , что есть дома, включая газеты и журналы в туалете , а @yurydud ещё не выпустил новое интересное интервью , не беда . Коль уж концертные залы и клубные площадки под запретом ,Мы с @marinasherba решили немного развлечь Вас в онлайн -режиме . Во вторник , 24.03.20 в 19.00 я выйду в прямой эфир Инстаграм, чтобы попеть для Вас вкусных песен , аккомпанируя себе на фортепиано, а так же , пообщаться с Вами и ответить на интересующие вопросы. Сделаю это с огромным удовольствием. А если Вам зайдёт , то чуть позже мы порадуем уже более масштабной версией сего действа . Мне очень нужно , чтобы Вы помогли мне максимально распространить информацию об этой затее . В сторис буду напоминать ! Так что , устраивайтесь во вторник поудобнее – песни спою красивые 🙂

Публикация от Александр Кривошапко (@alexanderkrivoshapko)

Концерт The Hardkiss в домашній студії

Фронтвумен українського гурту і екс-суддя легендарного шоу на телеканалі СТБ «Х-фактор» Юлія Саніна підбадьорювала своїх фанатів ще 18 березня – на наступний же день після введення обмежувальних заходів. Вона з легкістю організувала з домашньої студії – камерний виступ. Дивіться, як Юлія виконує найулюбленіші хіти The Hardkiss прямо зараз!

 

 

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Для тех, кто пропустил online стрим.

Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss)

Ламповий концерт KRUTЬ

Фіналістка Національного відбору на Євробачення Марина Круть сьогодні зіграє ламповий концерт. Бандуристка зіграє свої хіти о 20:00 на Youtube-каналі онлайн-журналу СЛУХ.

За словами редакторів, журнал про музику СЛУХ запускає марафон онлайн-концертів – КАРАНТИН LIVE: fire. На своєму Youtube-каналі вони щодня о 20:00 будуть робити стрім лампові концерти українських виконавців.

 

 

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СЛУХ запускає марафон онлайн-концертів – КАРАНТИН LIVE 🔥 ⠀ На своєму Youtube-канал вони щодня стрімитимуть лампові концерти українських виконавців. ⠀ Першою гратиме бандуристка KRUTЬ – підключайтесь 24 березня о 20:00. Круть підкорила всіх у Нацвідборі на «Євробачення» своєю магічною музикою 🥰 ⠀ Щоб не пропустити початок, треба підписатись на Youtube-канал і поставити дзвіночок 🔔 ⠀ За бажанням ви зможете фінансово підтримати виконавців та СЛУХ під час перегляду 🙌

Публикация от Concert.ua (@concert_ua)

Півгодинний сет від Coldplay

Відомий музикант Кріс Мартін з британської рок-групи Coldplay вийшов в ефір один, без музикантів, і відіграв невеликий півгодинний сет в прямому ефірі Instagram. Запис цього шоу група опублікувала на своїй сторінці під хештегом #TogetherAtHome – разом вдома. Мартін зізнався, що дуже хвилюється, тому що стадіони в його житті були не раз, а такий формат він відчував вперше.

 

 

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Chris played a mini gig at home earlier today on IG Live. @glblctzn @WHO @JohnLegend #TogetherAtHome

Публикация от Coldplay🌙☀️ (@coldplay)

Пісні під фортепіано від Джона Ледженда

Як і Кріс Мартін, відомий американський соул-музикант провів свій виступ під хештегом #TogetherAtHome. Майже цілу годину Ледженд виконував свої балади за допомогою улюбленої дружини, моделі Кріссі Тейге, і дітей. Його пісні звучали під красиву музику фортепіано.

 

Онлайн-сольник Джамали

На завтра, 24 березня, заплановано онлайн-сольник переможниці Євробачення 2016, української співачки Джамали. На якій платформі він пройде, поки невідомо, але анонс з кавером на пісню Біллі Айліш «No Time To Die» вийшов досить цікавий.

 

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